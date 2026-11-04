تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. النسخة الـ18 من "بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو" تنطلق 9 نوفمبر

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف أبوظبي منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر 2026 في "مبادلة أرينا" أبوظبي، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات الدوليين.

وتقام منافسات البطولة على مدار 13 يوماً، وتشمل فئات الهواة، والباراجوجيتسو، والناشئين، والشباب، والأساتذة، والمحترفين، إلى جانب مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المخصص للفئات العمرية الصغيرة، بما يتيح المشاركة لمختلف الفئات والمستويات، ويدعم اكتشاف المواهب الصاعدة وإعداد أجيال جديدة من الرياضيين.

وتجمع النسخة الثامنة عشرة نخبة من أبرز المصنفين العالميين والمواهب الصاعدة، في منافسات من المتوقع أن تشهد مستويات فنية عالمية المستوى، لتتيح للمشاركين اختبار قدراتهم أمام نخبة من أفضل لاعبي العالم، فيما تواصل أبوظبي دورها في دعم تطور رياضة الجوجيتسو وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وقال سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو ، بهذه المناسبة، إن ما حققته رياضة الجوجيتسو في الدولة هو ثمرة الرؤية الحكيمة والدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فيما تجسِّد رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للبطولة استمرار هذا النهج في الاستثمار في الإنسان والرياضة، وبناء أجيال متعاقبة من الأبطال.

وأضاف أن هذه البطولة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، فهي مشروع إماراتي عالمي أسهم في تطوير اللعبة ونشرها وإعداد أبطالها، ورسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للجوجيتسو، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في القطاعين الرياضي والسياحي، ويقدم نموذجاً ملهماً في توظيف الرياضة جسراً للتواصل بين الشعوب.