شراكة بين دبي لكرة السلة و"ريد بُل" لتعزيز نمو اللعبة

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ أعلن نادي دبي لكرة السلة انضمام "ريد بُل" شريكاً رسمياً لمشروبات الطاقة للفريق خلال موسم 2026-2027، في إطار شراكة تستهدف دعم انتشار اللعبة في دبي، وتعزيز تفاعل الجماهير، وتقديم مبادرات مجتمعية ورقمية تسهم في ترسيخ ثقافة كرة السلة في الإمارة.

وجرى الإعلان عن الشراكة من خلال فعالية خاصة أمس شهدت تنفيذ أعلى حركة "دانك" في كرة السلة على مستوى العالم على ارتفاع 303 أمتار فوق مدينة دبي، حيث نجح لاعبا النادي دجنان موسى وجاستن أندرسون في تنفيذ الحركة على مهبط الطائرات المروحية بفندق ماندارين أورينتال داون تاون في برج الوصل، وسط مشهد بانورامي لأفق المدينة.

واختُتمت الفعالية بعرض شاركت فيه 600 طائرة مسيّرة مضيئة شكّلت شعاري "ريد بُل" ونادي دبي لكرة السلة في سماء دبي.

وتمتد الشراكة إلى تنفيذ برنامج من الأنشطة والفعاليات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز ارتباط الجماهير بالفريق، ودعم جهود نشر ممارسة كرة السلة، من خلال توفير مساحات مخصصة للعب، إلى جانب إطلاق مبادرات رقمية وأنشطة تفاعلية تتيح للمشجعين المشاركة عبر التصويت والمحتوى المنشور على المنصات الرقمية للطرفين.

وقال ديان كامينياشيفيتش، رئيس نادي دبي لكرة السلة، إن "ريد بُل" والنادي يتشاركان رؤية تقوم على تجاوز الحدود المألوفة وابتكار تجارب استثنائية، مؤكداً أن الشراكة ستسهم في إتاحة وسائل جديدة للاستمتاع بكرة السلة وتعزيز انتشارها وترسيخ مكانتها في دبي.

وتأتي الشراكة بالتزامن مع خوض النادي لموسمه الثالث، مواصلاً مسيرته بوصفه أول نادٍ رياضي محترف من نوعه والوحيد الذي يمثل دبي ودولة الإمارات على الساحة الدولية، بالتوازي مع مشاركته في منافسات الدوري الأوروبي والدوري الأدرياتيكي، واتساع قاعدته الجماهيرية.

وبموجب الاتفاق، ستعزز "ريد بُل" حضورها في الفعاليات المصاحبة لمباريات النادي وبيئات التدريب، إلى جانب التعاون في إنتاج المحتوى وتنفيذ الأنشطة الإعلامية والتواصلية على مدار الموسم، بما يدعم الجيل الجديد من لاعبي كرة السلة وعشاقها في دبي.