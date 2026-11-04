منتخب الجودو يحصد 5 ميداليات في" آسيوية الأردن"

عمّان في 4 نوفمبر/ وام/ أحرز منتخبنا الوطني للجودو بفئتي الناشئين والشباب، 5 ميداليات بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزية في ختام مشاركته أمس في البطولة الآسيوية بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 121 لاعبا ولاعبة من 19 دولة.

وحقق اللاعب يوسف محمد العوض ذهبية تحت 81 كجم لفئة الناشئين بتفوقه في النهائي على بطل منتخب العراق جواد الزيدي، وقبله على مواطنه ليث جويد بالقاضية (إيبون)، في قبل النهائي.

وحصد اللاعب راشد نعمتوف فضية فئة الشباب تحت 81 كجم بخسارته أمام بطل قبرص إيوانو ماركيلوس بالإسكور الذهبي، بعد فوزه على اللاعب الكويتي أنس بوقمز، واللبناني دييغو السيكلي، كما حقق مانع الزعابي فضية الناشئين تحت 50 كجم بخسارته أمام اللاعب الكويتي عبد العزيز الشمري، ومسعود المسماري فضية تحت 55 كجم بعد نهائي مثير أمام الكويتي عبدالوهاب الشمري، فيما أحرز اللاعب صقر العتيبي برونزية تحت 66 كجم.

وأعرب سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، عن سعادته بتزامن إنجازات الجودو مع "يوم العلم"، ورفعه أمس على المنصة بعد الفوز بالذهبية، مشيدا بالمستوى التنافسي المميز للاعبين في البطولة، والجهود المبذولة من الجهازين الفني والإداري في توفير أفضل الظروف للوصول إلى هذه المحصلة من الميداليات في البطولة الآسيوية.