"تيرا إنفست" السنغافورية تستثمر في جولة تمويل استراتيجي لشركة "إيريف" للذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "إيريف" (AIREV) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد، والمطوِّرة لمنصة "OnDemand" والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، عن مشاركة شركة "تيرا إنفست" السنغافورية (Terra Invest) واستثمارها في جولة تمويل استراتيجي بما يدعم خطط "إيريف" AIREV للتوسع وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي السيادي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاستثماري والتكنولوجي بين دولة الإمارات وسنغافورة، وذلك في خطوة تعكس تنامي جاذبية الإمارات للاستثمارات الدولية في التقنيات المتقدمة.

ويواكب هذا الاستثمار، إطلاق الطرفين مبادرات مشتركة مع الشركات المدرجة ضمن محفظة "تيرا إنفست"، لتوظيف قدرات "إيريف" في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية، من خلال التعاون مع شركتي كايروس ويلث (Kairos Wealth) وشوكرا (Shookra) بما يعزز فرص تحويل الابتكار التكنولوجي إلى تطبيقات عملية في قطاعات حيوية مع التركيز على متطلبات السيادة الرقمية وحماية البيانات والامتثال للأطر التنظيمية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة AIREV، إن هذا الاستثمار يجسّد الثقة المتنامية للمؤسسات الاستثمارية الدولية في البيئة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، ومكانتها مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات المتقدمة وتسريع توظيفها في القطاعات الحيوية، كما يعكس قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات النوعية وبناء شراكات استراتيجية تجمع رأس المال بالابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم نمو الشركات الإماراتية وتمكينها من المنافسة والتوسع في الأسواق العالمية.

وأضاف أن استثمار "تيرا إنفست" في شركة "إيريف" التي تأسست في أبوظبي، يمثل نموذجاً للشراكات الدولية التي تسهم في تحويل الابتكار التكنولوجي إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز تطوير حلول الذكاء الاصطناعي السيادي وتوسيع تطبيقاتها في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الخدمات المالية والرعاية الصحية، وفق أعلى متطلبات أمن البيانات والحوكمة والامتثال التنظيمي.

وأكد أن هذه الشراكات تدعم ترسيخ اقتصاد وطني قائم على المعرفة، وتعزز دور الإمارات شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل التقنيات المتقدمة وتطوير تطبيقاتها على المستوى العالمي.

وفي إطار الشراكة، ستدمج "إيريف" قدراتها في الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن نظام "كايروس ويلث" لإدارة الثروات، لتطوير تطبيقات تشمل أربعة مجالات رئيسية وهي التداول الذكي وإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات المالية، والامتثال والتقنيات التنظيمية، إلى جانب تسهيل الوصول إلى رأس المال عبر الحدود، بما يعزز فرص الربط بين المستثمرين الدوليين وأسواق دولة الإمارات والمنطقة.

وفي قطاع الرعاية الصحية، تشمل الشراكة تطوير مبادرات للأجهزة القابلة للارتداء بالتعاون مع "شوكرا"، المتخصصة في طب إطالة العمر الصحي والتجميل والطب التجديدي.

وتستند مبادرة "شوكرا ون" إلى الخاتم الذكي ومدعوم بمنصة "أون ديماند"، مع توظيف بيانات المؤشرات الحيوية والتشخيص المتقدم والبروتوكولات الطبية التي يصممها الأطباء.

ويبرز هذا التعاون اتساع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، من الخدمات المالية وإدارة الثروات إلى الرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير حلول يمكن تشغيلها ضمن بيئات تقنية مختلفة، بما يراعي متطلبات حماية البيانات والسيادة الرقمية والامتثال التنظيمي.

وقال محمد خالد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "إيريف"، إن "إيريف" بنت "OnDemand" بوصفها نظام تشغيل سياديًا للذكاء الاصطناعي المساعد، يعمل أينما احتاجه العملاء، من جهاز داخل مقارّهم إلى مركز بيانات وطني، لافتا إلى أن أسواق رأس المال والرعاية الصحية هما المجالان اللذان يكتسب فيهما هذا الانضباط أهمية قصوى.

وأضاف: " من خلال شراكتنا مع Kairos Wealth، شريكنا في مجال التكنولوجيا المالية، ننتقل من تشغيل سير العمل إلى العمل من داخله، وفق المعايير التي تتوقعها الجهات التنظيمية. ويتيح لنا استثمار Terra Invest القيام بذلك من أبوظبي، وعلى نطاق واسع."

ومن جهته قال كريشان راتان، من Terra Invest: "نستثمر حيث يلتقي رأس المال والسياسات والتكنولوجيا، وقليلة هي الأماكن التي تجسّد هذا الالتقاء بوضوح يضاهي أبوظبي. وتجمع AIREV بين منصة واسعة النطاق – بملايين المستخدمين وتريليونات الرموز ومعايير أمنية معتمدة – وقاعدة راسخة من المساهمين وشبكة متينة من الشركاء".

وأضاف :" يتيح لنا دعم AIREV وضمّ Kairos Wealth إلى منظومتها الإسهام في أجندة أسواق رأس المال في دولة الإمارات بحلول تستوفي متطلبات السيادة الرقمية، ويفتح أمامنا مسارًا موثوقًا إلى قطاع الرعاية الصحية. لقد اخترنا دولة الإمارات لأنها المكان الذي يُبنى فيه الجيل القادم من شركات الذكاء الاصطناعي الخاضعة للرقابة التنظيمية".

يأتي الاستثمار في أعقاب المحادثات التي أجراها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مؤخرًا في سنغافورة مع نائب رئيس الوزراء غان كيم يونغ، ومعالي الدكتور تان سي لينغ، بشأن توسيع التجارة والاستثمار الثنائيين.

وفي عام 2025، استقطبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار أمريكي، لتحتل المرتبة التاسعة عالميًا.

وتستهدف استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 مساهمةً من الذكاء الاصطناعي تبلغ نحو 91 مليار دولار أمريكي (335 مليار درهم) بحلول عام 2031.

تأسست AIREV في أبوظبي في سبتمبر 2023، وهي مُهيكلة من خلال شركة قابضة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وتطوّر منصة OnDemand، وهي نظام تشغيل سيادي للذكاء الاصطناعي المساعد بلا تعليمات برمجية أو بالحد الأدنى منها، يخدم أكثر من 4 ملايين مستخدم عبر ما يزيد على 300 وكيل متخصص وبأكثر من 50 لغة.

وقد عالجت المنصة 6.8 تريليون رمز في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة تقارب ستة أضعاف على أساس سنوي، وتتيح تشغيل حلولها على الأجهزة مباشرة، أو داخل مقار العملاء، أو في مراكز البيانات السيادية، أو عبر الحوسبة السحابية.