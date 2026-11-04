"مالية عجمان": الابتكار ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي

عجمان في 4 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد واستدامتها، من خلال توظيف الحلول الاستباقية وإعادة تصميم الخدمات بما يلبي احتياجات الجهات الحكومية والمتعاملين.

وقال سعادته في تصريح بمناسبة شهر الابتكار 2026، إن شهر الإمارات تبتكر يشكل فرصة لتسريع تبني الأفكار النوعية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة، مشيراً إلى أن الدائرة تنظر إلى الابتكار باعتباره جزءاً أساسياً من التخطيط المالي طويل الأمد، بما يعزز القدرة على استشراف الاحتياجات وتوجيه الموارد نحو الأولويات ورفع كفاءة استخدامها.

وأضاف أن طموح الدائرة لا يقتصر على مواكبة التحولات، بل يمتد إلى بناء منظومة مالية قادرة على استباقها وتحويلها إلى فرص للتطوير والنمو.

وأوضح أن برنامج الدائرة خلال شهر الابتكار يتضمن تنظيم مختبر ابتكار الخدمات المالية الذي يتيح للمتعاملين المشاركة في تصميم خدمات المستقبل انطلاقاً من احتياجاتهم وتطلعاتهم، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول النوعية من بينها المستشار المالي الذكي ومشروعات تدعم كفاءة التقارير وإدارة المشاريع.

وأكد آل علي أن هذه المبادرات تستهدف تعزيز جودة القرار ورفع فاعلية الإنفاق وترسيخ استدامة الموارد، بما يدعم مسيرة التطوير والتميز في العمل المالي الحكومي.