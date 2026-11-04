صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية البرلمانية للناتو تعزيز التعاون البرلماني

أبوظبي في 4 نوفمبر/وام/ بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع سعادة ماركوس بيريستريلو، رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه رئيس الجمعية البرلمانية للناتو والوفد البرلماني المرافق له، بمقر المجلس، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل البرلماني وتكثيف الزيارات المتبادلة واللقاءات الدورية، وتطوير الحوار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب معالي صقر غباش برئيس الجمعية البرلمانية للناتو وأعضاء الوفد المرافق، معرباً عن تقديره لاهتمام الجمعية بتعزيز التواصل مع المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية في بناء الثقة وتعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الرؤى والخبرات.

وتناول اللقاء أبرز التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد معاليه موقف دولة الإمارات الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مشدداً على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز دور الحوار والوساطة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، من خلال تطوير التواصل مع لجان الجمعية، ولا سيما المجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط، إلى جانب تبادل الخبرات التشريعية والرقابية وتنظيم حوارات متخصصة تجمع البرلمانيين والخبراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد معالي صقر غباش أهمية تطوير الشراكة البرلمانية بما يواكب التحولات الدولية والإقليمية، ويعزز دور المؤسسات البرلمانية في دعم الحوار والتفاهم والتعاون بين الدول.

من جانبه، أشاد سعادة ماركوس بيريستريلو بالتجربة البرلمانية الإماراتية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي وتوسيع آفاق الحوار وتبادل الخبرات من خلال الزيارات واللقاءات والحوارات المتخصصة.

حضر اللقاء سعادة كل من سارة محمد فلكناز، وخالد عمر الخرجي، وشيخة الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.