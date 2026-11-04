محمد بن راشد يعتمد نتائج الدورة السادسة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية 2026

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، نتائج الدورة السادسة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية لعام 2026، التي شملت تقييم 179 قناة لتقديم الخدمات في 27 جهة حكومية اتحادية، وشهدت تحقيق مركز خدمات المرور والترخيص في إمارة الفجيرة، التابع لوزارة الداخلية، تصنيف 7 نجوم، للمرة الأولى منذ إطلاق النظام قبل 15 عاماً.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين يمثلان أولوية دائمة في العمل الحكومي، مشدداً سموه على أهمية مواصلة رفع كفاءة الخدمات وجودتها، وتبني أفضل الممارسات العالمية في تقديمها، بما يحقق تطلعات المجتمع ويعزز جودة حياة الناس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم نتائج الدورة الجديدة من نظام النجوم لتصنيف خدمات حكومة الإمارات.. الذي يقيس جودة خدماتنا الحكومية ومستوى تطورها بناءً على تجربة المتعاملين.. وشملت الدورة 179 قناة خدمية في 27 جهة حكومية.. وتصدر النتائج مركز خدمات المرور والترخيص في إمارة الفجيرة بتحقيق تصنيف 7 نجوم.. نبارك لأخي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولفريق عمل وزارة الداخلية هذا الإنجاز المتميز".

وأكد سموه : "رؤيتنا للخدمات الحكومية وضعناها منذ سنوات.. نريد خدمات تضاهي أفضل الفنادق في حسن الاستقبال والضيافة.. وأفضل البنوك في دقة الإجراءات وموثوقيتها.. وشركات الطيران في سرعة الإنجاز والعمل على مدار الساعة.. نريد حكومة تسبق احتياجات الناس وتتجاوز توقعاتهم.. وتجعل حياتهم أسهل وأفضل".

وشهدت الدورة السادسة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية إنجازاً نوعياً بحصول مركز خدمات المرور والترخيص في إمارة الفجيرة، التابع لوزارة الداخلية، على تصنيف 7 نجوم، ليصبح أول قناة خدمية تحقق هذا التصنيف منذ إطلاق النظام عام 2011، في إنجاز يعكس تطور منظومة الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة وتجربة المتعاملين.

وأكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أرست نموذجاً عالمياً في تطوير الخدمات الحكومية، يقوم على جعل خدمة الناس أولوية دائمة، وتجربة المتعامل معياراً أساسياً لقياس جودة الأداء الحكومي، وتحويل التميز في تقديم الخدمات إلى ثقافة مؤسسية ونهج عمل مستدام.

وقال معاليه: "برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت حكومة الإمارات من مفهوم تقديم الخدمات إلى تصميم تجارب حكومية متكاملة تتمحور حول الإنسان، وتستبق احتياجاته، وتختصر وقته وجهده، وترتقي بجودة حياته.. وأصبح تطوير الخدمات الحكومية مسؤولية مؤسسية مستمرة، تقوم على قياس الأداء والنتائج، والاستفادة من ملاحظات المتعاملين، وتبني أفضل الحلول والممارسات العالمية".

وأضاف معاليه: "يمثل نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية أحد الأدوات الرئيسية لترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة، فهو ليس مجرد نظام للتقييم والتصنيف، بل منظومة متكاملة لترسيخ ثقافة جودة الخدمات الحكومية والتحسين المستمر، وتعزيز التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية، وتحفيز فرق العمل على تطوير خدمات أكثر كفاءة وسهولة واستباقية.. ونتائج الدورة السادسة تؤكد استمرار تقدم منظومة الخدمات الحكومية، وتوفر فرصاً جديدة للتطوير وصولاً إلى تحقيق رؤية القيادة في تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم".

وأظهرت نتائج الدورة السادسة تحسناً في الأداء الحكومي العام مقارنة بالدورات السابقة، حيث شملت أعمال التقييم 179 قناة لتقديم الخدمات في 27 جهة حكومية اتحادية، توزعت على 107 مراكز خدمة، و49 قناة رقمية، و23 مركز اتصال، لتكون الدورة الأكبر من حيث عدد قنوات الخدمة التي شملها التقييم.

ووفقاً لنتائج التصنيف، حصلت قناة خدمية واحدة على تصنيف 7 نجوم، و8 قنوات على تصنيف 6 نجوم، و67 قناة على تصنيف 5 نجوم، فيما حصلت 70 قناة على تصنيف 4 نجوم، و33 قناة على تصنيف 3 نجوم.

وسجلت مراكز الاتصال أعلى نسبة تحسن في الأداء بلغت 13%، تلتها مراكز الخدمة بنسبة 5%، ثم القنوات الرقمية بنسبة 4%، بما يعكس استمرار جهود الجهات الحكومية في تطوير قنوات تقديم الخدمات، وتعزيز كفاءة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.

وحققت مراكز الخدمة أعلى مستويات الأداء بين مختلف قنوات تقديم الخدمات التي شملتها الدورة، تلتها القنوات الرقمية، في مؤشر على التقدم المستمر في تطوير تجربة المتعاملين ورفع جودة الخدمات عبر مختلف القنوات الحكومية.

وتصدر مركز خدمات المرور والترخيص في إمارة الفجيرة، التابع لوزارة الداخلية، نتائج الدورة السادسة بحصوله على تصنيف 7 نجوم.

كما شملت قائمة القنوات المتميزة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في الفجيرة، التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، التي حصلت على تصنيف 6 نجوم، ومركز خدمة المتعاملين في رأس الخيمة، التابع للهيئة ذاتها، الذي حصل على تصنيف 6 نجوم، إلى جانب مركز الاتصال التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الذي حصل على تصنيف 5 نجوم.

وتعكس هذه النتائج جهود الجهات الحكومية في الارتقاء بمستويات تقديم الخدمات، وتطوير بيئة العمل، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة قنوات الخدمة وسهولة الوصول إليها.

وتشكل نتائج الدورة السادسة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية أداة عملية لدعم جهود التطوير الحكومي، من خلال تقييم مستوى جودة الخدمات، وتحديد فرص التحسين، وتحفيز الجهات الحكومية على تبني أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في تقديم الخدمات.

ويسهم النظام في تعزيز التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية، وترسيخ ثقافة التقييم والتطوير المستمر، بما يدعم توجهات حكومة الإمارات نحو تقديم خدمات حكومية متكاملة وسهلة واستباقية، تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.

كما توفر نتائج التقييم تصنيفاً لقنوات الخدمة يساعد الجهات الحكومية على تحديد أولويات التطوير، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين جودة الخدمات عبر مراكز الخدمة ومراكز الاتصال والقنوات الرقمية، بما يضمن استدامة التحسين والارتقاء بتجربة المتعاملين.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية عام 2011، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف إحداث نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، والارتقاء بكفاءتها وجودتها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ويقوم النظام على تقييم قنوات تقديم الخدمات الحكومية وتصنيفها وفق مستويات تتدرج من نجمتين إلى 7 نجوم، استناداً إلى معايير تقيس جودة الخدمة وكفاءة تقديمها وتجربة المتعاملين، وشهد النظام عملية تطوير شاملة عام 2019، تضمنت تحديث معايير التقييم والتصنيف لمواكبة التحولات التكنولوجية والتطورات في منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز التركيز على تجربة المتعامل والخدمات الرقمية واستباقية تقديم الخدمات.

ويواصل النظام دوره في دعم جهود حكومة الإمارات لترسيخ نموذج عالمي في تقديم الخدمات الحكومية، يقوم على التميز والكفاءة والابتكار والتحسين المستمر، ويجعل سعادة المتعاملين وجودة حياتهم محوراً رئيسياً لتطوير العمل الحكومي.