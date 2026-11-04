المؤتمر الدولي للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم يعقد فعالياته في أبوظبي

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ يعقد "المؤتمر الدولي للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم" فعالياته خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2026، في فندق ومنتجع شيراتون أبوظبي، بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين وممثلي المؤسسات المعنية من داخل الدولة وخارجها، في حدث دولي يهدف إلى دعم جهود دمج أصحاب الهمم وتمكينهم في بيئات العمل.

وتنظم المؤتمر هيئة زايد لأصحاب الهمم التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وجمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: شركة أدنوك، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أدنيك للفعاليات.

ويندرج تنظيم المؤتمر في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في بيئات العمل، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات الصحة والسلامة المهنية، بما يدعم تقدم مسيرة الإمارات، ويعزز فرص استضافتها بـ"المؤتمر الدولي للصحة المهنية 2033 (ICOH 2033)".

ويمثل المؤتمر منصة متخصصة تجمع بين الصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم، وتناقش أحدث الممارسات الدولية في تطوير بيئات العمل الدامجة، وتعزيز صحة وسلامة القوى العاملة، ورفع جاهزية أصحاب الهمم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، إلى جانب استعراض التجارب والسياسات التي تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأكدت الدكتورة فاطمة الظاهري، مدير إدارة الرعاية الصحية في هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الصحة المهنية والتمكين والدمج، وترسيخ بيئات عمل أكثر شمولاً تستند إلى احتياجات وقدرات جميع أفراد المجتمع.

وقالت إن المؤتمر يجسد رؤية متكاملة للصحة المهنية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لجودة الحياة والتمكين، ويتيح منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في دمج أصحاب الهمم في بيئات العمل.

وأوضحت أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث تعكس ما تتمتع به من خبرات متقدمة وشراكات فاعلة في مجالات الرعاية الصحية والتأهيل والابتكار والدمج المجتمعي، وحرصها على تحويل المعرفة إلى حلول وممارسات مستدامة تدعم مستقبل العمل.

ويؤكد الشركاء الاستراتيجيون للمؤتمر أهمية توحيد الجهود الوطنية في دعم الصحة المهنية وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد المهندس خالد الحوسني، نائب أول لرئيس الخدمات العامة في مجموعة أدنوك، التزام الشركة بدعم المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تعزز التنمية المستدامة وتمكين أصحاب الهمم في قطاع العمل، مشيراً إلى أن دعم المؤتمر يجسد المسؤولية المجتمعية للقطاع الهيدروكربوني والصناعي في الدولة.

من جانبه أكد سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن الشراكة في المؤتمر تنطلق من التزام المركز بتعزيز معايير الصحة العامة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي، ودعم الجهود الرامية إلى دمج أصحاب الهمم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للجميع، بما يعزز مكانة الدولة عالمياً.

فيما أشار مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، ممثل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إلى أهمية المؤتمر في إبراز الوجه الحضاري والإنساني لأبوظبي، مؤكداً استعداد الدائرة لتسخير إمكاناتها لدعم نجاحه والترويج لأهدافه، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية المستدامة.

وعبّر خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أدنيك للفعاليات، عن الدعم لملف ترشح الإمارات لاستضافة المؤتمر الدولي للصحة المهنية 2033، مؤكدا الاستعداد لتسخير الطاقات والإمكانات اللوجستية والفنية اللازمة لضمان تنظيم المؤتمر وفق أرقى المعايير الدولية، بما يعكس مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للتميز المؤسسي.

من ناحيته أكد البروفيسور الدكتور نهيان هلال، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع، أن تكاتف الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين يمثل نموذجاً وطنياً لتوحيد الرؤى نحو مستقبل مستدام، ويشكل ركيزة أساسية لتعزيز ملف ترشح دولة الإمارات لاستضافة "المؤتمر الدولي للصحة المهنية 2033" وترسيخ ريادتها العالمية في مجالات الصحة المهنية والتنمية الاجتماعية الشاملة.

يتناول "المؤتمر الدولي للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم" عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الوقاية والفحص المبكر، وصحة القوى العاملة ومرونتها، ودمج أصحاب الهمم في بيئات العمل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير خدمات الصحة المهنية، وحوكمة البيانات والأطر الأخلاقية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية والسياسات المستقبلية الداعمة لبيئات العمل الشاملة.

ويشهد المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة بمشاركة خبراء وباحثين وجهات معنية محلياً ودولياً، بما يسهم في تبادل المعرفة وبناء الشراكات وتطوير حلول عملية تدعم بيئات العمل الصحية والآمنة والدامجة.

ويعزز المؤتمر، من خلال هذه المشاركة الدولية والشراكات الوطنية، جهود دولة الإمارات في دعم ملف الترشح لاستضافة "المؤتمر الدولي للصحة المهنية 2033" ويؤكد قدرة أبوظبي على استضافة الفعاليات الدولية المتخصصة وتنظيمها، وترسيخ حضور الدولة في مجالات الصحة المهنية والتمكين والتنمية الاجتماعية الشاملة.