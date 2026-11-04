رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك مملكة تونغا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك توبو السادس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي اللورد فاتفافيهي فاكافانوا رئيس وزراء مملكة تونغا.