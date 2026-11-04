علي النعيمي يلتقي سفير مملكة السويد لدى الدولة

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم "الأربعاء"، في أبوظبي، سعادة فريدريك فلورين سفير مملكة السويد لدى الدولة، وذلك بحضور سعادة سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة السويد في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير آفاق التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان السويدي، بما يعزز العلاقات بين البلدين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية التعاون ومواصلة التنسيق والتشاور بين المؤسستين البرلمانيتين بشأن القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، نظرا للدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار والتفاهم، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق واحترام مبادئ القانون الدولي، وتغليب الحوار والحلول السلمية في مواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد سعادة فريدريك فلورين حرص مملكة السويد على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.