"أديبك"منصة عالمية لتعزيز استثمارات الطاقة والاقتصاد الأخضر

أبوظبي في 4 نوفمبر / وام / أكد معالي ساندياغا صلاح الدين أونو، رئيس مجلس مفوضي شركة "MUTU International" الإندونيسية ووزير السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي السابق، أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" يمثل منصة عالمية مهمة لتعزيز الاستثمارات وبناء الشراكات الدولية في قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وجمع قادة القطاع والمستثمرين وصناع القرار لاستكشاف الفرص الواعدة في هذا القطاع.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، إن المعرض يكتسب أهمية متزايدة، إذ يوفر فرصة للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات الاستثمار، بما يسهم في تعزيز الثقة وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن إندونيسيا ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات وثيقة ومتنامية، تشمل مجالات متعددة، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة، ليس فقط في قطاع الطاقة، وإنما أيضاً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والروبوتات.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يمثل أحد أبرز مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، في ضوء التوجه العالمي نحو بناء اقتصادات أكثر استدامة، مؤكداً أهمية تطوير الشراكات التي تدعم التحول إلى نماذج اقتصادية منخفضة الانبعاثات وتعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

وأوضح أنه يمثل شركة "MUT International" للاستثمار الأخضر، التي تعمل على الجمع بين خدمات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات للشركات في الأسواق الإقليمية، وربطها بسلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز موثوقية المنتجات وإمكانية تتبعها ونزاهة عمليات الإنتاج.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في الارتقاء بمعايير الجودة والموثوقية في المنتجات المرتبطة بقطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وتدعم مسارات التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، مشدداً على أهمية التعاون الدولي وتكامل الخبرات والاستثمارات لتحقيق هذه الأهداف.