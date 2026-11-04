مالية عجمان: الابتكار الحكومي ركيزة لتطوير الأداء المؤسسي

عجمان في 4 نوفمبر / وام/ أكدت دائرة المالية بعجمان أن الابتكار الحكومي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى مبادرات عملية تحقق نتائج ملموسة وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات.

وقال عبدالرحمن قاسم مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل ورئيس فريق الابتكار في الدائرة بمناسبة شهر الإمارات للابتكار 2026 إن قيمة الابتكار تقاس بمدى قدرته على إحداث تغيير إيجابي في أداء المؤسسات وتطوير أساليب العمل بما يتوافق مع احتياجاتها وتوجهاتها الاستراتيجية مشيرا إلى أن شهر الإمارات للابتكار يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب والممارسات المبتكرة وتعزيز ثقافة المبادرة والتطوير.

وأضاف أن مكتب الاستراتيجية والمستقبل يحرص على ربط المبادرات الابتكارية بالأولويات الاستراتيجية لدائرة المالية وحكومة عجمان بما يضمن انطلاقها وفق توجهات واضحة وتحقيقها لأهداف محددة تسهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتوجيه الجهود نحو المجالات ذات الأولوية.

وأوضح أن قياس أثر المبادرات الابتكارية ومتابعة نتائجها يمثلان عنصراً أساسيا في تطوير الخطط ومراجعة الأولويات والاستفادة من المخرجات في تحسين الأداء ، مؤكداً أن تكامل و وضوح الأهداف مع التقييم المستمر للأثر يعزز استدامة الابتكار ويجعله جزءا أصيلاً من منظومة العمل المؤسسي.