وفد البلديات والنقل يستكشف في لندن حلول التخطيط الحضري والنقل المستدام

لندن في 3 نوفمبر /وام/ بحث وفد من دائرة البلديات والنقل، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن ، سبل الاستفادة من التجارب العالمية والحلول المبتكرة لتطوير منظومات أكثر كفاءة واستدامة، بما يدعم مسيرة التنمية في أبوظبي ويعزز مكانتها مدينةً عالمية رائدة في جودة الحياة.

ترأس الوفد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الدائرة والجهات التابعة لها.

وتضمنت الزيارة سلسلة من الاجتماعات والجلسات الفنية المتخصصة والجولات الميدانية، تناولت أحدث التوجهات في تخطيط المدن وتطوير شبكات النقل، وتوظيف تقنيات المحاكاة الرقمية وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب استعراض دور التصميم والفنون والمرافق المجتمعية في تعزيز هوية المدن وحيويتها.

وأكد معالي محمد علي الشرفا، أن تعزيز الشراكات الدولية والانفتاح على التجارب العالمية الناجحة يمثلان جزءاً أساسياً من نهج أبوظبي في تطوير مدنها ومرافقها وبنيتها التحتية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر ترابطاً واستدامة، تستجيب لاحتياجات السكان وتواكب تطلعاتهم المستقبلية.

وقال معاليه إن أبوظبي تواصل تطوير منظومة متكاملة تنطلق من احتياجات الإنسان، وتجمع بين كفاءة التخطيط والبنية التحتية، وترابط شبكات النقل والمرافق العامة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة ويعزز استدامة النمو العمراني، وتمثل هذه الزيارة فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاطلاع على حلول وتجارب عملية تدعم جهودنا في تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة، وتوفر لأفراد المجتمع مساحات نابضة بالحياة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.

وشملت الزيارة اجتماعات وجلسات فنية متخصصة مع شركة "أروب" (Arup)، العالمية المتخصصة في الهندسة والتصميم والاستشارات، تناولت أبرز الدروس المستفادة من تخطيط وتنفيذ مشاريع النقل الحديثة، وسبل تحقيق الترابط بين استخدامات الأراضي وشبكات المواصلات، بما يعزز كفاءة التنقل وسهولة الوصول إلى مختلف الوجهات والخدمات، ويدعم إنشاء مناطق متعددة الاستخدامات.

كما شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التخطيط العمراني والتراخيص وشركة "أروب" (Arup)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات رئيسية، تشمل تطوير آليات التخطيط المتكامل، وتوظيف التقنيات الحديثة والمحاكاة الرقمية، وتعزيز التكامل بين استخدامات الأراضي وشبكات النقل والبنية التحتية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات العالمية في تطوير مجتمعات تستجيل لمتطلبات النمو المستقبلي في أبوظبي.

واطلع الوفد على مجموعة من التطبيقات المتقدمة للمحاكاة الرقمية وأدوات دعم اتخاذ القرار، من بينها "محاكي مدينة مدريد"، الذي شكّل محوراً للنقاش حول إمكانات توظيف البيانات والنماذج الرقمية في دراسة سيناريوهات التنمية العمرانية وتقييم انعكاساتها على شبكات النقل واستخدامات الأراضي، كما تناولت الاجتماعات مشروع الفن العام في أبوظبي، وأهمية دمج الفنون والعناصر الثقافية في تصميم المساحات والمرافق العامة، بما يعزز الهوية المحلية وارتباط السكان والزوار بالمكان، ويسهم في إيجاد بيئات أكثر حيوية وتفاعلاً تجمع بين الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاحتياجات اليومية للسكان.

وضمن البرنامج الميداني، زار الوفد عدداً من أبرز مناطق التطوير في لندن، شملت باترسي، وكناري وارف، وكينغز كروس، للاطلاع على تجارب إعادة التأهيل العمراني وإنشاء جهات متعددة الاستخدامات، واستكشاف أساليب تحسين الربط بين الأحياء والمراكز الحيوية وتيسير الحركة والوصول إليها، بما يوفر رؤى عملية يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع متكاملة تدعم مسيرة التنمية العمرانية في أبوظبي.