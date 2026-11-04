"الوطني للتأهيل "يستعرض جهوده في الوقاية والعلاج خلال ملتقى الظفرة الصحي

أبوظبي في 4 نوفمبر / وام/ يستعرض المركز الوطني للتأهيل جهوده بمجال الوقاية والعلاج ، خلال مشاركته في ملتقى مستشفيات الظفرة الصحي الخامس 2026، الذي انطلق اليوم و يستمر حتى 6 نوفمبر الجاري ، في مجمع بينونه التعليمي بمدينة زايد في منطقة الظفرة،برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

و يشارك المركز في الملتقى بصفته شريكاً استراتيجياً وراعياً ماسياً للملتقى، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، وترسيخ ثقافة الوقاية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الصحية.

وتأتي مشاركة المركز للعام الخامس على التوالي، تأكيداً على حرصه على دعم المبادرات الصحية والمجتمعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية في منطقة الظفرة، بما يسهم في نشر الوعي بمخاطر إدمان المؤثرات العقلية، والتعريف بالخدمات والبرامج المتخصصة في الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، إلى جانب دعم تبادل المعرفة والخبرات العلمية بين المختصين في القطاع الصحي.

وفي هذا السياق، قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل إن مشاركتنا للعام الخامس على التوالي في ملتقى مستشفيات الظفرة الصحي تعكس التزام المركز بمواصلة جهوده في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، وترسيخ ثقافة الوقاية والتدخل المبكر، إلى جانب توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الصحية، بما يسهم في تطوير خدمات العلاج والتأهيل وتسهيل الوصول إليها.

وأضاف نحرص من خلال هذه المشاركة على التعريف بخدمات المركز وبرامجه العلاجية والتأهيلية المتخصصة، وتسليط الضوء على أهمية دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من الإدمان ودعم رحلة التعافي، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تكامل الجهود الصحية والمجتمعية في تعزيز صحة الأفراد وجودة حياتهم.

ويستعرض المركز، من خلال جناحه التعريفي المصاحب للملتقى، خدماته وبرامجه التخصصية في الوقاية من الإدمان وعلاجه وإعادة التأهيل، إلى جانب المبادرات والمواد التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي بمخاطر المؤثرات العقلية وأهمية تبني أنماط حياة صحية وإيجابية. كما يتيح الجناح للزوار فرصة التواصل المباشر مع المختصين والتعرف إلى الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يقدمها المركز، وسبل الوقاية والتدخل المبكر، بما يعزز دور الأفراد والأسر في الوقاية من الإدمان ودعم التعافي.

وفي إطار الفعاليات التوعوية المصاحبة للملتقى، يشارك حسن محمود الحمادي، ممثلاً عن المركز الوطني للتأهيل، في تقديم محاضرة بعنوان "المهارات الحياتية" لطلبة الملتقى عبر المسرح التفاعلي، وعلى الصعيد العلمي، يشارك المركز في المؤتمر العلمي المصاحب للملتقى من خلال محاضرة متخصصة يقدمها الدكتور محمد عبد الصمد، اخصائي طب نفسي بالمركز الوطني للتأهيل، بعنوان "فهم الإدمان في إطار اضطرابات طيف الاندفاعية والقهرية: نهج عابر للتشخيصات".

كما يتيح الملتقى فرصة للكوادر الطبية والتخصصية في المركز للاستفادة من البرنامج العلمي والتدريبي المعتمد ضمن أنشطة التعليم الطبي المستمر، والذي يتضمن محاضرات علمية وورش عمل متخصصة تستعرض أحدث الممارسات الطبية، بما يدعم تبادل الخبرات وتعزيز التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي.