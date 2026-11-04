"جالف كرايو" تسلط الضوء على دور الغازات الصناعية في تعزيز التنافسية خلال أديبك 2026

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ تسلط شركة "جالف كرايو" العاملة في مجال الغازات الصناعية وحلول خفض الانبعاثات الكربونية، الضوء على دور الغازات الصناعية في إنتاج الطاقة وتطوير القطاعات الصناعية وخفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة، وذلك خلال معرض ومؤتمر "أديبك 2026.

وقال رانجيث ناير، الرئيس التنفيذي لشركة "جالف كرايو"، إن دولة الإمارات أدت دوراً محورياً في مسيرة نمو "جالف كرايو" على مر السنين، وستكون المرحلة المقبلة من النمو الصناعي حافلة بالفرص للشركات التي تجمع بين تعزيز التنافسية وخفض الانبعاثات الكربونية، وهما هدفان لا يمكن تحقيقهما دون إمدادات موثوقة ومتكاملة وتعاون وثيق على امتداد سلسلة القيمة، ونشارك في "أديبك" لتأكيد التزامنا طويل الأمد تجاه عملائنا وشركائنا، ومساعدتهم على تعزيز قدرتهم التنافسية مع خفض بصمتهم الكربونية.

وتستعرض "جالف كرايو" ثلاثة مجالات من الحلول التي تحول إمدادات الغازات الصناعية إلى مزايا تشغيلية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، فمن خلال نموذج التوريد في مواقع العملاء، تتولى الشركة إنشاء محطات إنتاج الأكسجين والنيتروجين والأرجون وتملكها وتشغيلها، وإدارة وحدات الإنتاج الخاصة بالعملاء، وتوريد الغازات مباشرة من مرافق الإنتاج المجاورة لمواقعهم، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن الأداء واستمرارية الإمدادات، بما يمكّن العملاء من التركيز على أنشطتهم الأساسية.

وتوفر "جالف كرايو" في قطاع النفط والغاز فرقاً متخصصة ومعدات ميدانية لدعم تطبيقات الاستخلاص المعزز، وتطهير خطوط الأنابيب والمنشآت بالنيتروجين، وأعمال الإيقاف الدوري والصيانة، واختبارات الكشف عن التسرب باستخدام الهيليوم، وإخراج المنشآت من الخدمة.

وفي مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، تقدم الشركة حلولاً متكاملة تغطي جميع مراحل المشاريع، بدءاً من دراسات الجدوى واختيار التقنيات، وصولاً إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون ومعالجته وتوريده واستخدامه أو تخزينه، مستندة إلى مرافق عاملة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون في المنطقة، ومكانتها الراسخة في توريد ثاني أكسيد الكربون السائل.

ويوسّع مركز التطبيقات والتكنولوجيا التابع لـ "جالف كرايو" نطاق حلولها ليشمل تقنيات المستقبل، من خلال اختبار تقنيات الغازات منخفضة الكربون والتحقق من فاعليتها وتطويرها تجارياً، مع التركيز على استخدام ثاني أكسيد الكربون، والهيدروجين بمختلف مراحل إنتاجه وخدماته اللوجستية وتطبيقاته، بما فيها التعامل الآمن معه وتزويد المركبات به في مواقع الاستخدام.