افتتاح مركز دولي للتبادل الأكاديمي في مجال الأرشيف بالصين

شنغهاي في 4 نوفمبر / وام / افتتح المجلس الدولي للأرشيف، بالتعاون مع جامعة شنغهاي الصينية، مركزاً دولياً للتبادل الأكاديمي في مجال الأرشيف، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الأرشيفية والأكاديمية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف، ودعم البحث العلمي وتطوير الممارسات الأرشيفية على المستوى الدولي.

شارك في افتتاح المركز الدكتور حمد عبدالله المطيري، نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف لشؤون البرامج، وجوزيه كيربس، رئيسة المجلس الدولي للأرشيف، وعدد من المسؤولين الصينيين، حيث أزاحوا الستار عن لوحة المركز إيذاناً بافتتاحه رسمياً، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين.

وألقى الدكتور المطيري الكلمة الرئيسية في افتتاح ورشة العمل الدولية للأرشيف 2026، المنعقدة ، تحت عنوان "من الابتكار إلى التطبيق: توظيف التقنيات الناشئة في الأرشيف وإدارة الوثائق"، و تستمر 8 أيام ، سلط خلالها الضوء على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الأرشيفية والأكاديمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمل الأرشيفي ومواكبة التحولات والتحديات المستقبلية.

كما شارك المطيري في عدد من الاجتماعات والجلسات النقاشية وورش العمل المصاحبة، التي تناولت أحدث المستجدات في مجال الأرشيف وإدارة الوثائق، وتطبيقات التقنيات الناشئة، وسبل تطوير الكفاءات المهنية، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل التجارب بين المؤسسات الأرشيفية والأكاديمية المشاركة.