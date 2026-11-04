مجموعة ايدج تدشن ثاني سفينة "كورفيت" لصالح البحرية الأنغولية

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ أطلقت ايدج السفينة NRA Nimi-ya-Lukeni (F301)، ثاني سفينة كورفيت متعددة المهام من طراز BR71 MK II مخصصة للقوات البحرية الأنغولية، وذلك في 29 أكتوبر 2026 في حوض بناء السفن التابع لشركة أبوظبي لبناء السفن في أبوظبي. وتبلغ السفينة 71 متراً، وهي الأولى من فئتها التي يتم بناؤها في دولة الإمارات، حيث شيدتها شركة أبوظبي لبناء السفن في أعقاب مرحلة نقل التكنولوجيا ضمن البرنامج.

وحضر مراسم الإطلاق سعادة جوليو بيلارمينو غوميز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى دولة الإمارات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في ايدج وأبوظبي لبناء السفن، وممثلين عن القوات البحرية والحكومة الأنغولية، فضلاً عن الشركاء الاستراتيجيين وممثلي القطاع.

وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في ايدج ورئيس مجلس إدارة أبوظبي لبناء السفن: "يجسد بناء سفينة الكورفيت الثانية في أبوظبي القيمة الحقيقية لعملية نقل التكنولوجيا، فقد تمكنت أبوظبي لبناء السفن من استيعاب هذه الخبرات وتطبيقها داخل حوضها، واليوم يشهد هذا البرنامج إطلاق سفن كورفيت تم بناؤها في كل من فرنسا ودولة الإمارات. ويعود الفضل في بلوغ هذه المحطة المهمة إلى المهندسين وفرق الإنتاج والفنيين والشركاء الصناعيين الذين أسهموا في تنفيذ البرنامج، وإلى الثقة التي وضعها عميلنا الأنغولي في أبوظبي لبناء السفن".

وتعد NRA Nimi-ya-Lukeni (F301) الثانية من 3 سفن من طراز BR71 MK II تعمل أبوظبي لبناء السفن على تسليمها بموجب عقد بقيمة 1 مليار يورو تم توقيعه في عام 2023. أما السفينة الأولى من هذه الفئة NRA Ekuikui II (F300)، فقد تولت شركة CMN Naval تصميمها وبناءها، وتم إطلاقها في شيربورغ بفرنسا في مارس 2026. وفي إطار البرنامج ذاته، سلمت أبوظبي لبناء السفن أيضاً زوارق اعتراض عالية السرعة بطولي 12 و16 متراً.

وستحمل كل سفينة كورفيت مروحيتين مسيرتين من طراز HT-100 NAVAL بقدرات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) من شركة أنافيا السويسرية التابعة لايدج، وسيتم دمجهما مع نظام إدارة القتال الخاص بالسفينة. وقد تم تسليم الأنظمة الستة بالكامل عقب استكمال اختبارات القبول في المصنع في منشآت أنافيا بمدينة بيلتن السويسرية في أغسطس 2026.

ويجسد البرنامج تكامل القدرات البحرية والأنظمة المسيرة عبر شركات ايدج المختلفة ضمن حل موحد ومتكامل.