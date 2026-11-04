تدريبات شاطئية لرفع جاهزية المشاركين بتحدي رأس الخيمة للياقة

رأس الخيمة في 4 نوفمبر /وام/ انطلقت التدريبات الشاطئية للنسخة الثالثة من "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية"، ببرنامج رياضي متنوع يشرف عليه مدربون متخصصون، لتعزيز جاهزية المشاركين وتطوير قدراتهم البدنية ورفع مستويات القوة والتحمل، في أجواء تنافسية محفزة.

وتتضمن التدريبات، التي تُقام وفق جدول منتظم، تمارين متنوعة تساعد المشاركين على تحسين أدائهم البدني وخفض الوزن، بما يدعم تحقيق أهدافهم خلال فترة التحدي.

وتأتي هذه التدريبات عقب استكمال التسجيل وفحوصات الوزن والقياسات، بمشاركة واسعة من الشباب المواطنين في إمارة رأس الخيمة، تجاوزت أعداد المشاركين في النسخ السابقة.

وأكد فيصل الغيص، رئيس اللجنة المنظمة للمبادرة، أن التدريبات الشاطئية تشكل محوراً رئيسياً في برنامج التحدي، لما توفره من بيئة رياضية محفزة تجمع بين تنوع التمارين والإشراف المتخصص، بما يسهم في رفع جاهزية المشاركين ومساعدتهم على تحقيق نتائج إيجابية.