المركز الوطني للمناصحة يحتفي بـ 44 شريكاً داعماً لبرامجه و مبادراته

أبوظبي في 4 نوفمبر / وام / نظّم المركز الوطني للمناصحة، اليوم، النسخة الأولى من حفل تكريم شركائه، الذي شهد تكريم 44 جهة من المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية، تقديراً لإسهاماتها في دعم برامجه ومبادراته، وتعزيز التكامل المؤسسي في المجالات المرتبطة باختصاصاته، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وترسيخ رسالته الوطنية في تعزيز الوعي والتحصين الفكري.

وشهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات وممثلي الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، في مناسبة عكست أهمية الشراكات المؤسسية ودورها في توحيد الجهود وتوظيف الإمكانات والخبرات لخدمة الأولويات الوطنية المشتركة.

وأكد سعادة عبدالله عقيدة المهيري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة، أن تكريم الشركاء يجسد تقدير المركز للدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في دعم أعماله، مشيراً إلى أن ما تحقق من تعاون مثمر يعكس نهج دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على تكامل الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز العمل الحكومي المشترك.

وقال سعادته: إن ما يجمعنا بشركائنا يتجاوز أطر التعاون المؤسسي إلى شراكة وطنية راسخة، تستند إلى وحدة الرؤية وتكامل المسؤوليات، وإيمان مشترك بأن استدامة الإنجاز تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات وتوظيف القدرات لخدمة المجتمع وتعزيز مكتسباته.

وأضاف أن المركز ينظر إلى شراكاته الاستراتيجية بوصفها أحد الممكنات الرئيسية لتطوير منظومة عمله، والارتقاء بكفاءة برامجه ومبادراته، مؤكداً حرصه على توسيع مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، بما يعزز تبادل المعرفة، ويدعم بناء القدرات الوطنية المتخصصة، ويسهم في تطوير حلول ومبادرات تستجيب للاحتياجات والتحديات المستجدة.

وأشار سعادته إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز فاعلية الشراكات القائمة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يرسخ التكامل بين المؤسسات، ويعزز الأثر المستدام للجهود المبذولة في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتماسك المجتمعي.

واستُهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه عرض فيلم افتتاحي، ثم كلمة سعادة الرئيس التنفيذي، قبل أن تُختتم الفعاليات بمراسم تكريم الجهات الشريكة، تقديراً لما قدمته من إسهامات في دعم أعمال المركز وتحقيق أهدافه.

ويأتي تنظيم الحفل للمرة الأولى منذ تأسيس المركز عام 2019، في إطار توجهه نحو ترسيخ نهج مؤسسي مستدام لتقدير الشركاء، وتعزيز العلاقات مع الجهات الداعمة، والانتقال بالتعاون المشترك إلى آفاق أوسع تقوم على تبادل الخبرات وتطوير المبادرات النوعية، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

ويؤكد المركز الوطني للمناصحة، من خلال هذه المبادرة، أهمية الشراكة بوصفها مسؤولية مشتركة وأداة فاعلة لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتكامل الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات الفكرية وترسيخ قيم التسامح والاعتدال.