خلال زيارة سموّه لمعرض "جلفود للتصنيع 2026" في دبي.. محمد بن راشد: "الصناعة والأمن الغذائي ركيزتان محوريتان للتنمية الشاملة"

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تنظر إلى قطاعي الصناعة والأمن الغذائي كركزتين محوريتين للتنمية الشاملة، وأن الدولة لديها رؤية طموحة لبناء قدرات صناعية متقدمة توظّف التكنولوجيا والابتكار لتطوير منظومة إنتاج غذائي أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه لمعرض "جلفود للتصنيع"، الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، والذي تُعقد أعمال نسخته الثانية عشرة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع ثلاثة معارض رئيسية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، هي "جلف هوست" و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة" و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، حيث تضم المعارض الأربعة 2500 جهة عارضة من 79 دولة، يمثلون رواد الصناعات الغذائية ومزودي الحلول التكنولوجية والخبراء المتخصصين في المكونات الغذائية، من مختلف أنحاء العالم.

وقد نوّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة التي رافق سموّه فيها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، بأهمية الحدث كمنصة عالمية تجمع الخبرات والاستثمارات والتكنولوجيا في دبي من أجل رسم ملامح مستقبل صناعة الغذاء.

وقال سموّه: "نؤمن أن امتلاك القدرة على إنتاج غذائنا وتطوير صناعاتنا وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا هو خيار استراتيجي يعزز جاهزيتنا للمستقبل ويزيد من قدرتنا على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية... رؤيتنا لا تقتصر على الداخل، بل طموحنا أن نكون في مقدمة الدول صاحبة الحضور المؤثر في تعزيز الأمن الغذائي العالمي".

واستمع صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جولة في أروقة المعرض إلى شرح من معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول ما تطرحه الشركات العالمية والوطنية العارضة في هذه النسخة من "جلفود للتصنيع" والمُقامة تحت شعار "تعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار في التصنيع"، بما في ذلك من حلول ومنتجات تمثل أبرز المستجدات في صناعة الأغذية عالمياً، من وحدات معالجة وتطوير المكونات الغذائية، وتجهيزات التعبئة والتغليف، وتطبيقات الأتمتة ضمن أحدث تقنيات التصنيع والإنتاج الغذائي في العالم.

يُذكر أن تزامن انعقاد النسخة الثانية عشرة من معرض "جلفود للتصنيع" مع "معرض جلف هوست" و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة" و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط" يسهم في توسيع نطاق وشمولية الحدث مع احتضانه لمختلف التخصصات المعنية بسلاسل القيمة ضمن قطاعات متكاملة هي الأغذية والضيافة والتجزئة.