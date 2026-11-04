3 محطات إعداد لمنتخب السلة قبل تصفيات آسيا 2029

دبي في 4 نوفمبر /وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة، برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال استعداداً للمشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس آسيا 2029، المقررة في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل، ويتضمن ثلاث محطات تشمل معسكراً داخلياً في دبي، وآخر خارجياً في تركيا، إضافة إلى بطولة ودية في مملكة البحرين.

وقال راشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، إن المنتخب يبدأ تجمعه الداخلي غداً الخميس، ويقيم معسكراً في صالة نادي الوصل الرياضي بدبي خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، قبل الانتقال إلى تركيا لإقامة معسكر خارجي من 10 إلى 17 نوفمبر، يتضمن تدريبات ومباريات تجريبية لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

وأضاف أن المنتخب يختتم برنامجه الإعدادي بالمشاركة في بطولة ودية بمملكة البحرين خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات البحرين والكويت وسوريا، بما يتيح للجهاز الفني تقييم مستويات اللاعبين قبل انطلاق التصفيات.

وكان منتخب الإمارات قد تأهل إلى المرحلة الثانية بعد مشاركته في المرحلة الأولى التي استضافتها دبي في أغسطس الماضي، وحقق خلالها الفوز على منتخبات عُمان والكويت ونيبال، مقابل خسارة أمام البحرين.

ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات البحرين والكويت وفلسطين وكازاخستان وسريلانكا، وتتنافس المنتخبات بنظام الدوري، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى التصفيات المؤهلة مباشرة إلى كأس آسيا 2029، لتنضم إلى 16 منتخباً تأهلت تلقائياً استناداً إلى نتائج النسخة الماضية التي أقيمت في جدة عام 2025.