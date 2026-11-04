الإمارات تشارك في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة بالبحرين

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ يشارك منتخب الإمارات للريشة الطائرة في بطولة غرب آسيا 2026، التي تستضيفها مملكة البحرين، من 5 إلى 12 نوفمبر الجاري، ضمن 10 منتخبات.

وتضم بعثة المنتخب 12 من اللاعبين يمثلون ثلاث فئات عمرية هي العموم وتحت 19 وتحت 16 سنة، إلى جانب الجهازين الفني والإداري، بقيادة المدرب محمود طيفور، فيما تقام منافسات البطولة على مرحلتين، تشمل الأولى منافسات الفرق المختلطة من 5 إلى 8 نوفمبر، والثانية المنافسات الفردية اعتباراً من 9 نوفمبر، وتختتم بالمباريات النهائية يوم 12 نوفمبر.

وتأتي المشاركة ضمن برنامج التطوير الذي ينفذه اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بهدف تعزيز الخبرات التنافسية للاعبين وتوسيع فرص الاحتكاك الدولي، وإعداد المواهب الوطنية للاستحقاقات المقبلة.