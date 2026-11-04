"جاهزية" يطلق "مؤسستي" لتأهيل 10 آلاف موظف بمجال الطوارئ

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ أعلن برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية"، بالتعاون مع الوطنية للتدريب "تدريب"، إطلاق البرنامج الوطني للجاهزية المؤسسية للتأهب للطوارئ والكوارث "مؤسستي"، مستهدفاً تدريب وتأهيل 10 آلاف موظف ومتخصص، وإعداد 500 قائد مؤسسي و200 مدرب، وتنفيذ 100 تمرين ومحاكاة في 100 مؤسسة حكومية وخاصة ومؤسسة نفع عام، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويستهدف المشروع، الذي أعلن عنه بالتزامن مع يوم العلم الإماراتي تحت شعار "ولاء... وفاء... عطاء"، تحقيق أثر اقتصادي ومؤسسي تراكمي تقديري بقيمة مليار درهم خلال عشر سنوات، من خلال تعزيز الوقاية وتقليل الخسائر المحتملة وتحسين كفاءة الاستجابة واستمرارية الأعمال، على أن يخضع هذا المستهدف للتقييم وفق دراسة اقتصادية ومؤشرات أداء معتمدة.

ويتضمن البرنامج مسارات تدريبية في إدارة الطوارئ والأزمات، والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وإدارة الحوادث الكبرى وقيادتها، ومراكز عمليات الطوارئ، والإخلاء المؤسسي، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والمحاكاة وإعداد المدربين.

ويشمل تنفيذ المشروع تقييم المخاطر والفجوات في كل مؤسسة، ووضع خطط التأهب والاستجابة، وتأهيل فرق الطوارئ، وإجراء التمارين التطبيقية، وقياس مستويات الجاهزية وتحديد فرص التحسين.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التوسع خلال عام 2027 بمشاركة عشر مؤسسات من قطاعات مختلفة، تمهيداً لتطبيق البرنامج في إمارات الدولة السبع، وفق خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2031.

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، ورئيس مبادرة أطباء الإمارات، ورئيس برنامج "جاهزية"، إن المشروع يستهدف نقل الخبرات المتراكمة في مجال الجاهزية الطبية إلى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، من خلال منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل والمحاكاة وتقييم القدرات وفق المعايير الدولية.

وأوضح أن البرنامج ينفذ بالتوأمة مع المركز الأوروبي لطب الكوارث في جمهورية سان مارينو، ومؤسسات أمريكية متخصصة في خدمات الطوارئ، إلى جانب مراكز تدريب تخصصية وجامعات أمريكية وأوروبية وبريطانية، بهدف توحيد منهجيات التأهب والاستجابة للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرة.

من جانبه، أكد البروفيسور روبرتو موغافيرو، رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث في جمهورية سان مارينو، أهمية توسيع نطاق برامج الجاهزية لتشمل مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن مشروع "مؤسستي" يوفر إطاراً للاستفادة من الخبرات المتخصصة في التدريب الطبي وإدارة الكوارث وتطبيقها في البيئات المؤسسية.



