"إيمرسون العالمية" تعزز حضورها في الإمارات

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ أكد سامر نجم المدير الاستراتيجي لشركة "إيمرسون العالمية" في الإمارات، أن الشركة تواصل توسيع حضورها في قطاع الطاقة بدولة الإمارات والمنطقة، من خلال تقديم حلول الأتمتة والتكنولوجيا التي تدعم قطاعات إنتاج الطاقة والنفط والغاز، وتسهم في رفع كفاءة العمليات الصناعية وتعزيز موثوقيتها.

وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر " أديبك" 2026، أن الحدث يمثل منصة عالمية تجمع الخبراء والمتخصصين وصناع القرار والشركات من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لهم تبادل الخبرات وعقد الاجتماعات واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية والخدمات التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة.

واشار إلى أن تواجد الشركة في دولة الإمارات على مدار أكثر من 30 عاما، من خلال امتلاك مصنعين في منطقة جبل علي بدبي، متخصصين في إنتاج الصمامات وأجهزة القياس والتحكم، عزز من قدراتها التصنيعية وحضورها الصناعي في الدولة، وخارجها، لافتاً إلى أن الشركة تعمل مع عدد كبير من المؤسسات في قطاعات الطاقة المختلفة، وفي مقدمتها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، إلى جانب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وغيرها من الجهات العاملة في القطاع، بحانب العمل في أسواق منطقة الخليج.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متقدماً في التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطاقة، من خلال تنويع مصادر الموارد والإمدادات، وتطوير مسارات متعددة للتواصل مع الأسواق والعملاء، بما يعزز مرونة منظومة الطاقة وأمن الإمدادات.

وأكد أن تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، ومن وتنويع مسارات تصدير النفط، يعكس رؤية استباقية في التخطيط وتنويع خيارات نقل الإمدادات، موضحا أن التجربة الإماراتية تقدم دروساً مهمة للدول الأخرى في صياغة استراتيجيات الطاقة والتعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية.