بلدية مدينة العين تعيد افتتاح 3 حدائق بعد تطوير مرافقها

العين في 4 نوفمبر /وام/ أعلنت بلدية مدينة العين، التابعة لدائرة البلديات والنقل، عن إعادة افتتاح 3 حدائق في مدينة العين، هي حديقة المقام وحديقة المريجب وحديقة فلج هزاع، بالتزامن مع المناسبة الوطنية "يوم العلم"، وذلك بعد تنفيذ أعمال تطوير وتجديد لمرافقها، بهدف توفير وجهات ترفيهية ورياضية ومجتمعية متكاملة تلبي احتياجات الأسر ومختلف فئات المجتمع.

وأكدت البلدية بأن إعادة افتتاح هذه الحدائق يأتي ضمن جهودها المستمرة في تطوير الحدائق العامة والارتقاء بمرافقها، وتعزيز دورها في توفير مساحات خضراء قريبة من المناطق السكنية، التي تتيح للسكان ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة، إلى جانب تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة.

وأوضحت البلدية بأن المساحة الإجمالية للحدائق الثلاث تتجاوز 141 ألف متر مربع، حيث تمتد حديقة المقام على مساحة تزيد على 71 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة حديقة فلج هزاع أكثر من 31 ألف متر مربع، وتصل مساحة حديقة المريجب إلى 38 ألف متر مربع، وتضم الحدائق مجموعة متنوعة من المرافق والتجهيزات التي تراعي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وتضم حديقة المقام سارية علم تشكل معلماً بارزاً في الحديقة، إلى جانب مسطح أخضر واسع ملائم للأنشطة والفعاليات المجتمعية، ومسار مخصص للتزلج. كما تشمل مرافقها ملعبين متعددي الاستخدامات وملعب بادل، ومنطقة لألعاب الأطفال وأخرى للياقة البدنية، إضافة إلى ممشى بطول 805 أمتار، و287 موقفاً للمركبات، ومواقع مجهزة لاستيعاب خمس عربات طعام.

وفي حديقة فلج هزاع، يبرز المسار المستوحى من نظام الأفلاج التراثي، في تصميم يعكس ارتباط الحديقة بالهوية المحلية لمدينة العين. وتضم الحديقة ثلاث مناطق للألعاب، تشمل منطقتين لألعاب الأطفال ومنطقة للألعاب المائية، إلى جانب منطقة للياقة البدنية، وملعبين متعددي الاستخدامات وملعب بادل، وممشى بطول 675 متراً، ومصلى، و98 موقفاً للمركبات، ومواقع مجهزة لاستيعاب أربع عربات طعام.

أما حديقة المريجب، فتتميز بطابعها التراثي الذي تبرزه القلاع الأثرية الموجودة فيها، إلى جانب المسابح المخصصة للبالغين وأخرى الأطفال، وتشتمل مرافقها على ثلاث مناطق للألعاب، إحداها منطقة ألعاب رملية صُممت لتمنح الأطفال تجربة ترفيهية مميزة مستوحاة من الطبيعة، فضلاً عن ملعب متعدد الاستخدامات وملعب بادل، وممشى بطول 340 متراً، ومصلى، و126 موقفاً للمركبات.