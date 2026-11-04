"التنمية الأسرية" تعلن عن تنظيم "مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي"

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ تنظم مؤسسة التنمية الأسرية مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي، الذي يعقد يومي 17 و 18 نوفمبر الجاري، ضمن الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وذلك برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا للبرنامج .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق قصر الإمارات للإعلان عن تفاصيل مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي، استعرض أهداف المؤتمر ومحاوره الرئيسية وبرنامجه الحافل بالجلسات الحوارية وورش العمل في إطار حرص مؤسسة التنمية الأسرية على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، وإطلاعها على أبرز محاور المؤتمر وأهدافه وتطلعاته، وإبراز رسالته الرامية إلى ترسيخ الذكاء المجتمعي بوصفه ركيزة أساسية في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، قادر على مواكبة التحولات واستثمار الفرص ومواجهة التحديات.

حضر المؤتمر الصحفي سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة وفاء محمد آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من الخبراء، وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية، وممثلي وسائل الإعلام.

وأكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي، الذي يأتي تحت شعار "مجتمع متماسك يشارك فيه الجميع"، يجسد الرؤية الإنسانية والتنموية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي جعلت من بناء الإنسان، وتمكين الأسرة، وتعزيز تماسك المجتمع، رسالة عمر وعطاء وطن، وآمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن صناعة المستقبل تتطلب اكتشاف الطاقات، واحتضان الإبداعات، وإتاحة الفرص أمام الجميع للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية وصناعة الإنجازات.

وأوضحت سعادتها أن المؤتمر، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية ضمن الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا للبرنامج، يشكل منصة وطنية تجمع الخبرات والرؤى الملهمة، وتفتح آفاقاً جديدة للعمل المجتمعي المشترك، من خلال تعزيز الوعي بمفهوم الذكاء المجتمعي، واستعراض التجارب والممارسات الرائدة، ومناقشة قضايا محورية تتصل ببناء الوعي، وتمكين الأسرة، والريادة والابتكار، والمسؤولية المجتمعية.

وأضافت أن المؤتمر يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، التي جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها، والأسرة أساس قوة المجتمع واستقراره، وأرست دعائم وطن يؤمن بأن تقدمه يُصنع بوعي أبنائه، وتماسك أسرهم، وقدرتهم على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبله.

وأشارت إلى أن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي يواصل، بفضل دعم سموها ورعايتها وتوجيهاتها السديدة، دوره في تحفيز الإبداع، وإبراز القدوات، وتشجيع المبادرات التي تقدم حلولاً مبتكرة لاحتياجات المجتمع وتطلعاته، وترسيخ ثقافة التميز بوصفها قوة دافعة للتغيير الإيجابي والتقدم المجتمعي.

وأكدت أن طموحات مؤسسة التنمية الأسرية لهذا المؤتمر تمتد إلى ما هو أبعد من الحوارات التي ستشهدها جلساته، والأفكار والتوصيات التي ستطرحها ورش عمله، لتصل إلى صناعة أثر إيجابي ملموس ينعكس على حاضر المجتمع ومستقبله، من خلال تكامل الجهود، وتفعيل الشراكات، وتحويل المعرفة إلى مبادرات وحلول عملية، تعزز قدرة الأفراد والأسر على مواجهة التحديات، واستثمار الفرص، والمشاركة الواعية في بناء مستقبل أكثر تماسكاً وازدهاراً.

وثمنت سعادتها الدور الحيوي لوسائل الإعلام بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الوعي، ونشر المعرفة، وإبراز التجارب الملهمة، وإيصال الرسائل الهادفة إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكدة أهمية الشراكة الإعلامية في نقل رسالة المؤتمر، وتعزيز حضور قضايا الذكاء المجتمعي في الوعي العام، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات إيجابية تسهم في خدمة المجتمع، مشيرة إلى حرص مؤسسة التنمية الأسرية على إتاحة مساحة تفاعلية للحوار مع ممثلي وسائل الإعلام، والإجابة عن استفساراتهم، بما يعزز التواصل البناء، ويتيح فهماً أعمق لأهداف المؤتمر ومحاوره وتطلعاته.

وتحدثت السيدة عوشة السويدي، مدير مشروع برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، عن أهمية تطوير منظومة متكاملة لاكتشاف الإمكانات المجتمعية الواعدة، وتوجيهها نحو مجالات تسهم في معالجة القضايا ذات الأولوية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المبادرات الفردية إلى نماذج عمل أكثر تكاملاً، تستند إلى فهم عميق لاحتياجات المجتمع، وتوظيف المعرفة والخبرات في ابتكار أساليب جديدة للتعامل مع المتغيرات، بما يعزز قدرة الأفراد والمؤسسات على استباق التحديات، وتطوير استجابات مرنة وفعالة تواكب التحولات المتسارعة وتستجيب لمتطلبات المستقبل.

واستعرضت السيدة عائشة الكعبي، رئيس قسم المؤتمرات والبرامج في مؤسسة التنمية الأسرية، خلال عرض تعريفي، أبرز تفاصيل مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي، وأهدافه ومحاوره الرئيسية، وبرنامجه الذي سيتضمن خمس جلسات حوارية تناقش قضايا محورية تتعلق ببناء الوعي في العصر الرقمي، والريادة والابتكار، وتمكين الأسرة، والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب استعراض التجارب الملهمة، وتبادل الخبرات، وبلورة رؤى وحلول عملية تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي والارتقاء بجودة الحياة.