دبي تستضيف "سوق المحتوى 2026" بمشاركة 80 شركة من 15 دولة

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ تستضيف دبي الثلاثاء المقبل الدورة التاسعة من سوق دبي الدولي للمحتوى (DICM 2026) ،الذي سيقام في مركز "مدينة جميرا" للمؤتمرات والفعاليات ، ويعد أهم حدث مهني عالمي متخصص في المحتوى الترفيهي والإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يجمع الحدث أبرز الجهات العاملة في صناعة المحتوى، من منتجين وموزعين ومشترين ، ومنصات الإعلامية من 15 دولة، تشمل الإمارات, ومصر، ولبنان، والولايات المتحدة، وتركيا ، واليابان، وأوزبكستان، وأذربيجان، وجزر العذراء البريطانية، والهند، وألمانيا، والصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية.

ويهدف سوق دبي الدولي للمحتوى ، إلى فتح آفاق جديدة لتطوير المشاريع الإبداعية والإنتاج والتوزيع، وتعزيز الشراكات التجارية على المستويين الإقليمي والدولي بما يعزز دوره في مواكبة تطورات قطاعي الإعلام والترفيه والإسهام في رسم ملامح مستقبلهما، خاصة مع وتزايد الطلب على المحتوى الأصلي .

ويتوقع أن يستقطب الحدث ، الذي تنظمه سنوياً "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة"، هذا العام أكثر من 200 مشترٍ من أكثر من 30 دولة، ومشاركة أكثر من 80 شركة، وعقد ما يزيد على 2000 اجتماع عمل.

ولا يقتصر الحدث على جمع العاملين في هذا القطاع، بل يهدف إلى توفير فرص عملية لتطوير المشاريع وبناء شراكات جديدة ، حيث يضم السوق مبادرتين متخصصتين هما (Spotlight Stories)، التي تعنى بالمشاريع الدرامية الأصلية باللغة العربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و(Producers Connect Hub)، التي تتيح للمنتجين التواصل مع شركاء محتملين واستكشاف فرص تطوير مشاريع مشتركة، حيث يتيح السوق من خلالهما مساحة للتعريف بالمشاريع الإبداعية وربط أصحابها بالفرص والشراكات التي تدعم مراحل تطويرها وإنتاجها.

ومن الدراما التركية والكورية إلى الإنتاجات العربية والأفلام والرسوم المتحركة، يستقطب سوق دبي الدولي للمحتوى 2026 شركات ومنصات إنتاج وتوزيع من أسواق متعددة، ويفتح المجال أمام فرص جديدة لتبادل الحقوق وبناء الشراكات في قطاع الإعلام والترفيه، حيث يضم السوق أجنحة وطنية لكل من تركيا وكوريا الجنوبية وروسيا، ما يتيح للمشاركين التعرف إلى مجموعة متنوعة من المحتوى والفرص التجارية في أسواق مختلفة.