النمسا تدرس خفض ضريبة تذاكر الطيران

فيينا في 4 نوفمبر /وام/ طالب رؤساء الولايات النمساوية التسع بخفض قيمة الضريبة على تذاكر الطيران أو إلغائها بالكامل، لتعزيز جاذبية مطارات النمسا أمام شركات الطيران الدولية ودعم حركة السياحة.

و أكد قادة الولايات أن استمرار فرض الضريبة بمستوياتها الحالية يؤثر بالسلب على الربط الجوي وحركة السياحة، لاسيما في ظل اتجاه عدد من الدول الأوروبية إلى إلغاء ضرائب مماثلة أو تخفيضها، لتخفيف الأعباء المالية عن قطاع النقل الجوي ودعم حركة السياحة وتعزيز قدرة المطارات التنافسية.

وأعلن بيتر هانكه، وزير النقل والبنية التحتية، أن الحكومة تدرس بالفعل تخفيض ضريبة تذاكر الطيران، وأشار إلى تخصيص 30 مليون يورو سنوياً لدعم قطاع الطيران، خلال عامي 2028/2027، مع بحث إمكانية زيادة المبلغ إلى نحو 60 مليون يورو.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه مطارات النمسا تحديات متزايدة، بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة الرسوم، حيث تطالب الخطوط الجوية النمساوية، بخفض الضريبة الأساسية على تذكرة الطيران من 12 إلى 8 يورو، فيما تضغط شركات الطيران العارض لإلغاء الضريبة، محذرة من تأثير ارتفاع تكاليف التشغيل على ضخ الإستثمارات في قطاع الطيران.