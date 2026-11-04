تأهل 4 فرق إلى نصف نهائي بطولة كرة القدم المصغرة

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ أسفرت مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كرة القدم المصغرة الرابعة، عن تأهل 4 فرق إلى الدور نصف النهائي هي هيئة الطرق والمواصلات، وبيرنجريف يونايتد، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وكليات التقنية العليا.

وشهدت نتائج ربع النهائي فوز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على فريق ستاليونز 1- صفر، وهيئة الطرق والمواصلات على منتخب الإمارات تحت 23 عاما 6-1، وكليات التقنية العليا على فريق أمن المواصلات 4-3، وبيرنجريف يونايتد على أدنوك للتوزيع 4-3.

وتنطلق مرحلة نصف النهائي غدا على ملاعب كلية التقنية العليا في دبي بمواجهتين، بين هيئة الطرق والمواصلات، وبيرنجريف يونايتد، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وكليات التقنية العليا.