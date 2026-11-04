"أبوظبي الإسلامي" يعلن بدء التداول على حقوق الأولوية اعتباراً من اليوم

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية اعتباراً من اليوم، وذلك ضمن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، ويمكن شراء هذه الحقوق وبيعها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من اليوم وحتى 16 نوفمبر الجاري.

وتم تخصيص حقوق الأولوية للمساهمين المؤهلين في مصرف أبوظبي الإسلامي، المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ الاستحقاق في 2 نوفمبر 2026، بواقع حق أولوية واحد مقابل كل 34.14 سهم من أسهم المصرف، مع مراعاة تعديلات التقريب المعمول بها.

وستتاح هذه الحقوق للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية من اليوم إلى 16 نوفمبر ، تحت الرمز "ADIBRI26"، حيث يمنح كل حق أولوية حامله الحق في الاكتتاب بسهم جديد واحد من أسهم المصرف، بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهم.

وخلال فترة التداول، يمكن للمساهمين المسجلين الذين لا يرغبون في استخدام كامل حقوق الأولوية المخصصة لهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة، بيع هذه الحقوق لمستثمرين آخرين.

وسيتم تحديد سعر حق الأولوية عند بدء التداول وفقاً للعرض والطلب في السوق، فيما يمكن للمستثمرين الراغبين في زيادة عدد الأسهم التي يحق لهم الاكتتاب بها شراء حقوق أولوية إضافية خلال فترة التداول، ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 10 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 24 من نفس الشهر.

ويتعين على المستثمرين الذين يشترون حقوق الأولوية تقديم طلبات اكتتاب منفصلة خلال فترة الاكتتاب، وسداد سعر الإصدار البالغ 16.45 درهم عن كل سهم جديد يرغبون في الاكتتاب به، إذ إن شراء حقوق الأولوية لا يعني الاكتتاب تلقائيا في الأسهم الجديدة.

أما المساهمون الذين لا يمارسون كامل حقوقهم في الاكتتاب، فسيحتفظون بأسهمهم الحالية، إلا أن نسبة ملكيتهم في مصرف أبوظبي الإسلامي ستنخفض بعد إصدار الأسهم الجديدة، حتى في حال بيع حقوق الأولوية المخصصة لهم.

وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 16 نوفمبر ، في حين سيتواصل الاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى 24 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من 18 ديسمبر المقبل.

ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي المصرف الوحيد المعني بتلقي طلبات الاكتتاب في حقوق الأولوية، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية "ADX ePortal"، أو من خلال فروع المصرف المشاركة في عملية الاكتتاب.

كما يمكن لأصحاب الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي الاكتتاب رقميا عبر تطبيق المصرف للهواتف المتحركة، باستخدام بيانات الدخول الحالية إلى الخدمات المصرفية الرقمية.