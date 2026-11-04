تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز غداً الخميس

دبي في 4 نوفمبر/وام/ تنظم حكومة دولة الإمارات غداً الخميس 5 نوفمبر 2026، حفل تكريم الجهات الحكومية والقيادات والكفاءات الفائزة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ضمن الدورة التقييمية 2026، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين والقيادات الحكومية.

ويأتي الحفل في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لترسيخ التميز نهجاً مستداماً للعمل الحكومي، والاحتفاء بالإنجازات الحكومية الرائدة، وتكريم الجهات والقيادات والكفاءات التي أسهمت في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها.

ويشهد الحفل تكريم الجهات الحكومية الفائزة ضمن 10 فئات مؤسسية رئيسية وفرعية، تشمل التميز والأداء الحكومي، والابتكار، والتنافسية، وتطوير التشريعات، والشراكة والتكامل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستباقية والجاهزية للمستقبل.

كما يشمل التكريم منح 13 وساماً لرئيس مجلس الوزراء للقيادات والكفاءات الحكومية المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات، إلى جانب فئات التكريم الخاص التي تضم وشاح محمد بن راشد، وميداليات فخر الإمارات، والتكريم الخاص للمشاريع.

وتُعد جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز أرفع جائزة للتميز الحكومي في دولة الإمارات، وتهدف إلى تحفيز الجهات والكوادر الحكومية على التطوير المستمر، والارتقاء بكفاءة الأداء وجودة الخدمات، وتحقيق نتائج وأثر إيجابي مستدام في المجتمع.