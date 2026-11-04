"عالم القهوة دبي 2027" يشهد نمواً متزايداً في المشاركات الدولية

دبي في 4 نوفمبر / وام / يستضيف مركز دبي التجاري العالمي النسخة السادسة من معرض "عالم القهوة دبي"، من 26 إلى 28 ينايرالقادم، تحت شعار "مركز القهوة المختصة"، بمشاركة شركات ومنتجين ومحمّصين ومصنّعي معدات ومستوردين وموزعين ومتخصصين في قطاع القهوة من مختلف دول العالم.

ويُنظم المعرض "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع جمعية القهوة المختصة، بهدف تعزيز الروابط التجارية بين مختلف أطراف سلسلة قيمة القهوة المختصة، وتوفير فرص للتوريد وإبرام الصفقات وتبادل الخبرات.

وتشهد نسخة عام 2027 نمواً في المشاركة الدولية، إذ ارتفعت المساحات المحجوزة من الشركات السعودية بنسبة 100% مقارنة بنسخة عام 2026، فيما زادت المشاركة الأفريقية بالنسبة ذاتها، مع تمثيل دول منتجة للقهوة تشمل إثيوبيا والبرازيل وكوستاريكا وبنما وبيرو.

وتضم قائمة الشركات المشاركة للمرة الأولى شركة "سي إم إيه" الإيطالية المتخصصة في تصنيع آلات الإسبريسو، إلى جانب عدد من الشركات العالمية والإقليمية، من بينها "بروبات" و"سيمونيلي جروب" والمحمصة السعودية "دابيليو" و"غولد فود" و"الفانوس" و"ويندوجي".

ويأتي تنظيم المعرض في ظل توقعات بنمو سوق القهوة المختصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تشير تقديرات مؤسسة "موردور إنتليجنس" إلى نمو السوق بمعدل سنوي يبلغ 9.05% حتى عام 2031، متجاوزاً معدل نمو القهوة التقليدية.

وكانت نسخة عام 2026 قد سجلت أكثر من 20 ألف زيارة تجارية، بمشاركة ما يزيد على 2100 علامة تجارية من 80 دولة، إلى جانب تسعة أجنحة وطنية، فيما أفاد 70% من المشاركين بنجاحهم في استقطاب عملاء محتملين مؤهلين خلال المعرض.

ويتضمن المعرض أربعة محاور رئيسية تشمل المنشأ والحرفية والابتكار والمعرفة، من خلال "قرية المنتجين" و"غرفة التذوق" و"قرية المحمصات" و"بار التخمير"، إلى جانب البطولات الوطنية لجمعية القهوة المختصة في دولة الإمارات.

كما يستضيف المعرض "جوائز تصميم القهوة" و"جائزة أفضل منتج جديد"، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في المعدات والمنتجات، إضافة إلى جلسات حوارية وورش عمل وبرامج تدريبية معتمدة تتناول علوم القهوة والاستدامة وسلاسل التوريد وتحولات الأسواق.

ويخصص المعرض مساحات للتواصل المهني، من بينها «صالة مجتمع جمعية القهوة المختصة» و«كوفي نتورك»، بهدف تعزيز التعاون بين مشغلي المقاهي والمحمصين والموردين والشركاء الدوليين، وتطوير العلاقات التجارية على مدار العام.