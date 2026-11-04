شركة "كي إتش إس" الألمانية تعرض تقنيات متقدمة لكفاءة إنتاج المشروبات في جلفود للتصنيع

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ تستعرض الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات التصنيع والتعبئة والتغليف أحدث ابتكاراتها خلال معرض «جلفود للتصنيع» في دبي، الذي يشكل منصة للتعريف بالحلول الصناعية المتقدمة، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في تطوير عمليات الإنتاج وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم توجهات قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات نحو تبني تقنيات أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد ماركوس أوينغر، نائب الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة «كي إتش إس» (KHS) الألمانية، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المجموعة، التي تمتد خبرتها في قطاع أنظمة التعبئة والتغليف إلى نحو 150 عاماً، تحرص على المشاركة في معرض «غلفود للتصنيع»، لاستعراض أحدث حلولها التقنية والتعريف بمنظومتها الجديدة «KHS Innoplant»، المصممة لدعم الشركات الراغبة في إنشاء مصانع جديدة للمشروبات، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل الاستشارات والتخطيط العام وتنفيذ المشاريع بنظام تسليم المفتاح.

وقال إن إنشاء مصانع المشروبات الحديثة يتطلب تخطيطاً شاملاً يراعي مختلف مراحل المشروع، بدءاً من تحديد الاحتياجات الإنتاجية وصولاً إلى التشغيل، مشيراً إلى أن المجموعة تستند إلى خبراتها المتراكمة من تنفيذ آلاف المشاريع حول العالم لتقديم حلول تساعد العملاء على تطوير مصانعهم وفق متطلباتهم التشغيلية والاستثمارية.

وأضاف أن منظومة «Innoplant» تجمع الخبرات الفنية والهندسية والاستشارية للمجموعة ضمن إطار متكامل، بما يتيح للعملاء الاستفادة من خدمات التخطيط والتنفيذ في مختلف مراحل إنشاء المصانع الجديدة، ويساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية.

وأشار إلى أن المجموعة تستعرض خلال مشاركتها في المعرض ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز كفاءة استخدام الموارد في صناعة المشروبات، تشمل التخطيط المسبق للطاقة الإنتاجية واحتياجات مرافق المصانع قبل اختيار المعدات، وتقليل استخدام مواد التغليف الثانوي، إلى جانب المحافظة على جودة المشروبات داخل العبوات المصنوعة من البولي إيثيلين تيرفثالات (PET).

وأفاد بأن منظومة «KHS Innoplant» تعتمد على دراسة نموذج أعمال العميل والأسواق المستهدفة ومجموعة المنتجات المخطط لتصنيعها، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى التي تتناول الطاقة الإنتاجية والمساحات المطلوبة والمتطلبات اللوجستية واحتياجات المرافق، فضلاً عن تقدير النفقات الرأسمالية والتشغيلية، بما يوفر للمستثمرين رؤية أوضح قبل اتخاذ قرارات شراء المعدات أو مناقشة خيارات التمويل.

وتتمتع مجموعة «كي إتش إس» بحضور صناعي عالمي، من خلال مصانعها ومراكزها المتخصصة في ألمانيا وعدد من الأسواق الدولية، حيث سجلت خلال عام 2025 إيرادات بلغت نحو 1.649 مليار يورو، فيما وصل عدد موظفيها إلى 5769 موظفاً، ما يعكس حجم عملياتها وانتشار أنشطتها في قطاع أنظمة التعبئة والتغليف.

وعلى المستوى الإقليمي، تدير المجموعة أنشطتها في الشرق الأوسط من خلال شركة «KHS ME FZCO» في دبي، التي تتولى تنسيق خدمات المبيعات والدعم الفني وإدارة المشاريع والتشغيل الأولي للمعدات وخدمات ما بعد البيع، بما يعزز التواصل المباشر مع العملاء في أسواق المنطقة.

وتعكس مشاركة المجموعة الألمانية في «غلفود للتصنيع» أهمية المعرض في استقطاب الشركات الصناعية العالمية وعرض التقنيات المتقدمة، إلى جانب إبراز دور دبي مركزاً إقليمياً للتواصل بين المصنعين ومزودي الحلول التقنية، ودعم تطوير صناعة المشروبات من خلال الابتكار ورفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد.