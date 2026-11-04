"الواجهة البحرية" يطلق موسم الصيد في دبي لعام 2026

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ أعلن سوق الواجهة البحرية، اليوم، انطلاق موسم الصيد في دبي لعام 2026، من خلال فعالية احتفالية تقام للمرة الأولى، بهدف تكريم الصيادين وتقدير إسهاماتهم في دعم قطاع المنتجات البحرية، والاحتفاء بالموروث البحري الذي يشكل جزءاً من تاريخ الإمارة واقتصادها.

وشهدت الفعالية حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية وشركاء القطاع، عبدالناصر علي سعيد بن مليح الشامسي، مدير عام جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، ومحمود أمين، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومحمد المدني، المدير المشارك والمدير الأول في سوق الواجهة البحرية، إلى جانب عدد من الصيادين.

وتضمنت الفعالية مسيرة احتفالية للصيادين، وتكريم عدد من رواد قطاعي الصيد والمطاعم، وفقرات تراثية استحضرت تقاليد الصيد والغوص على اللؤلؤ، واختُتمت بقرع الجرس إيذاناً بالانطلاق الرسمي للموسم، واستعراض حصيلة الصيد اليومية الأولى.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي، إن افتتاح موسم الصيد يمثل محطة مهمة للقطاع، لما يوفره من تنوع أكبر في المنتجات البحرية الطازجة والمصطادة محلياً، ويعزز الربط بين الصيادين والتجار والمطاعم والمستهلكين.

وأضاف أن تنظيم هذه المناسبة سنوياً يأتي تقديراً لإسهامات مجتمع الصيد والخبرات المتوارثة عبر الأجيال، وتعزيزاً للوعي بالمنتجات البحرية المحلية، ودعماً لمستقبل القطاع.

وأكد محمد المدني أن الفعالية تمثل انطلاقة لتقليد سنوي جديد يحتفي بالصيادين ويقدر جهودهم، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز حضور المنتجات البحرية المحلية والتعريف بجودتها وتنوعها، ودعم مجتمع الصيادين، بما يسهم في استدامة القطاع ونقل خبراته وتقاليده إلى الأجيال المقبلة.

ويضم سوق الواجهة البحرية، الذي تديره شركة إثراء دبي، أكثر من 800 تاجر، بينهم ما يزيد على 500 تاجر متخصص في الأسماك والمأكولات البحرية، فيما تبلغ مبيعاته اليومية من المنتجات البحرية نحو 400 طن .