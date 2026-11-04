طلبة من جامعة زايد يفوزون في تحدي أكاديمية أدنوك-بلومبرغ الإماراتية للاستثمار في الطاقة خلال أديبك 2026

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ فاز طلبة من جامعة زايد في تحدي أكاديمية أدنوك-بلومبرغ الإماراتية للاستثمار في الطاقة 2026، والذي يمثل المرحلة الثانية من تحدي أدنوك-بلومبرغ السنوي للتداول.

أقيمت هذه الفعالية ضمن فعاليات "معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول" "أديبك"، ووفّرت لطلبة الجامعات في دولة الإمارات فرصة فريدة لإبراز مهاراتهم في تداول السلع وتحليل البيانات لقطاع الطاقة ضمن بيئة عمل واقعية.

حصد الطلبة أمانويل ساهليدينغل، وميبا فيشا، وفطيم المنصوري من فريق "كابيتال ظبي" اللقب بفوزهم بالمركز الأول، وذلك لنهجهم التحليلي المتميز ورؤيتهم الاستراتيجية في التعامل مع أسواق السلع العالمية المتطورة.

وسيحظى أعضاء الفريق الفائز بفرصة تلقي تدريب داخلي في شركة أدنوك للتجارة العالمية في عام 2027.

يذكر أن تحدي هذا العام استقطب أكثر من 200 طالب وطالبة من ست جامعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث تأهلت خمسة فرق إلى الجولة النهائية.

وقال سيف الفلاحي، المدير بالإنابة لدائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي في أدنوك: فخورون بالأداء المتميز والتفاني الذي أظهره المشاركون في أكاديمية أدنوك-بلومبرغ لاستثمار الطاقة 2026، ونبارك من القلب للفائزين بنسخة هذا العام، وإن تنافسية دولة الإمارات في المستقبل ستقوم على قوة وكفاءة كوادرها البشرية. ومن خلال شراكتنا مع بلومبرغ، نعمل على ربط التعليم الأكاديمي بالخبرات العملية في القطاع لبناء قدرات وطنية ترتقي بالابتكار وتعزز التنافسية الوطنية.

وتضطلع شركة بلومبرغ إن إي إف، وهي مزود أبحاث استراتيجي يغطي أسواق السلع العالمية والتقنيات التي تقود التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون، بدور رئيسي في تصميم هذه المرحلة من التحدي. وقد ركّز برنامج هذا العام على تأثير التطورات الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية، والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز.

ومن خلال جلسات أدارها محللون من بلومبرغ إن إي إف ونخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع، درس الطلبة كيفية تأثير التطورات الجيوسياسية في أسعار السلع وحركات سلاسل الإمداد والتدفقات التجارية، إلى جانب تداعياتها المحتملة على أمن الطاقة والاستثمار.

كما استكشف الطلبة كيفية اعتماد شركات النفط والغاز للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل (Agentic AI)، عبر مجالات متنوعة تشمل الاستكشاف والحفر والإنتاج.

وتُشكل المرحلة الثانية من تحدي التداول السنوي جزءاً من مبادرة أدنوك-بلومبرغ للتعليم، وهي تعاون بين شركتي "أدنوك" و"بلومبرغ" يهدف إلى دعم إعداد وتأهيل الكوادر المستقبلية في مجالات الماليّة وأسواق الطاقة في دولة الإمارات. وباستخدام أجهزة بلومبرغ ترمينال، وظفت الفرق المشاركة البيانات والبحوث للتعامل مع قضايا ومسائل واقعية في السوق، قبل تقديم تحليلاتها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة.

من جانبه، قال راجيف مرواني، رئيس قسم الشرق الأوسط في بلومبرغ إل بي، إن هذا التحدي للطلبة يتيح فرصة معالجة والتعامل مع ذات القضايا والتساؤلات التي يواجهها الخبراء والمتخصصون في الأسواق اليوم، ومن خلال الاعتماد على البيانات لاختبار الفرضيات، وفهم كيفية استجابة الأسواق للتغييرات، وصياغة آرائهم المستقلة، يكتسب الطلبة التقييم المهني والحكم العملي الذي ستزداد أهميته مع مواصلة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل قطاعي الطاقة والمال.

منذ إطلاقها، قدمت هذه الشراكة بين أدنوك وبلومبرغ ووزارة التعليم العالي الدعم لأكثر من 9,000 طالب وطالبة، كما أُتيح أكثر من 100 جهاز بلومبرغ ترمينال في عدد من أبرز الجامعات بجميع أنحاء دولة الإمارات، ومنها جامعة خليفة، وجامعة أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وكليات التقنية العليا، مما يمنح الطلبة فرصة للتفاعل المباشر مع بيانات الأسواق المالية وسلع التداول العالمية.