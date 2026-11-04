"كامبريدج للصحة" و"جامعة هيريوت وات" تعززان الابتكار الصحي

دبي في 4 نوفمبر /وام/ وقعت "مجموعة كامبريدج للصحة"، التابعة لشركة "أمانات القابضة" العالمية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية ، مذكرة تفاهم مع "جامعة هيريوت وات" ، بهدف تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد والرعاية الصحية المتخصصة.

وتجمع المذكرة ، التي تمتد ثلاث سنوات، بين الخبرات الطبية المتخصصة لـ "مجموعة كامبريدج للصحة " في مجالي الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل ما بعد الحالات الحادة، من خلال منشآتها الست في الإمارات والسعودية، والخبرات البحثية لـ "جامعة هيريوت وات" في تحسين الصحة وجودة الحياة مع التقدم في العمر، وتطوير تقنيات إعادة التأهيل بالروبوتات والأجهزة المساعدة.

وتستفيد الجامعة في هذه المجالات من قدرات المعهد العالمي للبحوث في تقنيات الصحة والرعاية والمركز الوطني للروبوتات، اللذين يوظفان خبرات متكاملة في الهندسة والذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية لإيجاد حلول للتحديات المعقدة التي تواجه قطاع الرعاية الصحية. وتتمتع الجامعة بحضور دولي يشمل ، خمسة فروع جامعية في اسكتلندا ، ودبي وماليزيا، إلى جانب خطط لافتتاح فرع جديد في المملكة العربية السعودية.

ويهدف هذا التعاون إلى توثيق الصلة بين البحث العلمي والممارسة الطبية، وفتح آفاق لتطوير حلول مبتكرة وتقييم فاعليتها في الارتقاء بخدمات إعادة التأهيل، وتعزيز استقلالية المرضى وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية، وتحسين جودة حياة الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معقدة تستدعي رعاية متخصصة ومستمرة.

وتتيح هذه الخطوة للفرق الطبية في مجموعة كامبريدج للصحة وباحثي "جامعة هيريوت وات" تحديد مجالات إضافية للأبحاث المشتركة، والسعي للحصول على منح بحثية محلية ودولية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في القطاع.