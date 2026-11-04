جامعة خليفة و"سانوفي" تتعاونان لتطوير الأبحاث الجينومية الخاصة بالربو

أبوظبي في 4 نوفمبر / وام / وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة "سانوفي" اتفاقية بحثية استراتيجية بهدف تطوير الأبحاث الجينومية المتعلقة بمرض الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

وبموجب هذا التعاون، سيجري الجانبان دراسة ارتباط على نطاق الجينوم الكامل (GWAS)، تجمع بين خبرات جامعة خليفة المتقدمة في الأبحاث الجينومية وقدرات "سانوفي" العالمية في مجال البحث والتطوير الدوائي الحيوي.

ومن خلال فحص التباينات الجينية المرتبطة بمرضَي الربو والانسداد الرئوي المزمن لدى الفئة المشمولة بالدراسة، يهدف البحث إلى توليد أدلة علمية وثيقة الصلة بالمجتمع المحلي، وتعميق الفهم البيولوجي لهذين المرضين، وتحديد المسارات الحيوية التي تفتح آفاقاً لأبحاث مستقبلية واكتشاف علاجات محتملة.

كما تسعى الشراكة إلى معالجة نقص تمثيل شعوب المنطقة تاريخياً في الأبحاث الجينومية واسعة النطاق، وتعزيز قدرات دولة الإمارات في بحوث الجينوم والطب الدقيق.

وتستهدف الدراسة توسيع قاعدة الأدلة العلمية للشعوب التي لم تحظَ بتمثيلٍ كافٍ في الدراسات الجينومية العالمية، بما يدعم إجراء أبحاث طبية حيوية أكثر ارتباطاً بالواقع المحلي ويمهّد الطريق لمزيدٍ من دراسات الطب الدقيق في المستقبل.

وقالت الدكتورة حبيبة الصفار، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة: "يتطلب الارتقاء بالطب الدقيق توافر أدلة علمية تعكس التنوع الجيني للمجتمعات التي نسعى إلى خدمتها، ومن خلال هذا التعاون مع "سانوفي"، تسخّر جامعة خليفة إمكاناتها البحثية في علم الجينوم لدراسة مرضَي الربو والانسداد الرئوي المزمن، ما يسهم في سد الفجوات المعرفية الجينومية على مستوى المنطقة، ويعزز في الوقت ذاته قدرات دولة الإمارات في مجال الأبحاث الطبية الحيوية المتقدمة، وعبر الربط بين علم الجينوم السكاني والخبرات البحثية الدولية، نطمح إلى استخلاص رؤى علمية تُثري الاكتشافات المستقبلية وتسهم في تطوير مقاربات أكثر دقة لفهم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة".

من جانبه، قال بابتيست دي كلارينس، المدير العام لقطاع اللقاحات في منطقة الخليج الكبرى لدى شركة "سانوفي": "تبدأ صناعة الأدوية المبتكرة من الفهم العميق للبيولوجيا البشرية، ويُعد علم الجينوم السكاني إحدى أقوى الأدوات التي نمتلكها للكشف عن المسببات الجذرية للأمراض المزمنة، وتؤكد الاتفاقية مع جامعة خليفة التزامنا الراسخ برفد منظومة علوم الحياة في أبوظبي بخبراتنا العالمية في البحث والتطوير، والنهوض بالأبحاث المبكرة جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الدولة".

بدوره، قال الدكتور محمد عبد القادر، المدير الطبي لقطاع الرعاية التخصصية في منطقة الخليج الكبرى لدى شركة "سانوفي": "تمثّل هذه الاتفاقية محطة مهمة لأبحاث الجهاز التنفسي في دولة الإمارات؛ فالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن من الأمراض المعقدة، ويمكن لدراسات الارتباط على نطاق الجينوم الكامل أن تساعد في رصد المؤشرات الجينية المرتبطة بالمرض والمسارات البيولوجية التي تستحق مزيداً من البحث.

وأشار إلى أن دراسة هذه الجوانب بالاعتماد على بيانات وطنية خاضعة للحوكمة في دولة الإمارات من شأنها تعزيز قاعدة الأدلة العلمية التي طالما افتقرت إلى التمثيل الكافي لشعوب المنطقة، وبالنسبة للمرضى، فإن القيمة الحقيقية تبدأ بتكوين معرفة أعمق وفهمٍ أوضح لبيولوجيا المرض، بما يسهم في صياغة التساؤلات العلمية وتوجيه مسارات الأبحاث المستقبلية».

وقد حصلت الدراسة على موافقة مجلس المراجعة المؤسسية (IRB) والاعتماد التنظيمي من دائرة الصحة – أبوظبي وعقب استكمال إجراءات الانضمام إلى "بيئة الأبحاث الموثوقة" (TRE) الآمنة التابعة لدائرة الصحة، سيعمل الفريق البحثي المشترك على تحليل مجموعات البيانات الخاضعة للحوكمة من "برنامج الجينوم الإماراتي" ومنصة "ملفي"، منصة تبادل المعلومات الصحية في أبوظبي، وذلك بالتزامٍ تام بجميع متطلبات الخصوصية والأمن وحوكمة الأبحاث المعمول بها.

وستخضع نتائج هذا التعاون البحثي لتقييم علمي دقيق، على أن تتم مشاركتها ونشرها عبر القنوات والدوريات العلمية المحكّمة المعتمدة.