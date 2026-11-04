أسبوع دبي للمستقبل يستضيف تحدي "مذاق المستقبل"

دبي في 4 نوفمبر /وام/ أعلن أسبوع دبي للمستقبل عن تنظيم تحدي "مذاق المستقبل" بالتعاون مع مجموعة كيري العالمية ضمن قائمة الفعاليات الرئيسية للأسبوع الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

يجمع التحدي، الذي تم الإعلان عنه بالتزامن مع افتتاح مركز كيري الإقليمي الجديد للابتكار في مدينة إكسبو دبي، فرقاً تضم نخبة من الطهاة وصنّاع المحتوى وخبراء "كيري" في تجربة تجمع بين الخبرات المحلية في الطهي والعلوم والابتكار في مجال الأغذية، لإعادة ابتكار مجموعة من الأطباق والمأكولات الإماراتية لتكون أكثر صحة، وتقليل محتواها من الملح والسكر والدهون، مع الحفاظ على مذاقها المميز.

ويشهد التحدي بمشاركة فرق يضم كل منها طاهياً يقود عملية تطوير الوصفة، وصانع محتوى يتولى مشاركة قصة التجربة، وخبيراً من كيري يقدم الخبرات العلمية والتقنية اللازمة.

وستعمل هذه الفرق على تطوير وصفاتها في مختبرات الابتكار التابعة لمجموعة "كيري" على مدى 10 أيام من 9 إلى 19 نوفمبر، كما ستستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ "كيري"، ومنها (Kalaido) المخصصة للابتكار في المنتجات، و(Nexus) التي تدعم تطوير وتركيب الوصفات.

وفي يوم الجمعة 20 نوفمبر خلال "أسبوع دبي للمستقبل"، سيتم عرض فيلم قصير يوثق تجربة الفرق المشاركة والتي ستعرض أطباقها أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين في قطاعات الأعمال والأغذية. كما تتاح الفرصة لزوار الأسبوع لتذوق الأطباق والتصويت للطبق المفضل لديهم.

وقال سعادة فيرغال مايثن سفير أيرلندا لدى الدولة إن هذا التعاون يعكس قوة وعمق العلاقات الاقتصادية بين أيرلندا ودولة الإمارات، ويُظهر ثقة الشركات الأيرلندية في دولة الإمارات باعتبارها شريكاً رئيسياً ومركزاً للنمو.

وقال عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن أسبوع دبي للمستقبل يهدف لإتاحة فرصة للجميع للمشاركة في استكشاف الأفكار الجديدة والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاعات مع التركيز بشكل رئيسي على مستقبل الإنسان ودراسة تأثير التحولات على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والحكومية وتوظيف الفرص المستقبلية لخدمة المجتمعات.