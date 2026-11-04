منصة أبوظبي للمياه تحصد جائزة «إي إس جي» البلاتينية

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ حصل صندوق أبوظبي للتنمية على الجائزة البلاتينية عن فئة المياه خلال حفل توزيع جوائز إي إس جي العالمية، لإطلاقه منصة أبوظبي العالمية للمياه بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أمريكي، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى مصادر مياه آمنة ومستدامة، وتعزيز الأمن المائي في الدول الشريكة.

وتسلّمت فاطمة عتيق المزروعي، مدير تنفيذي لمنصة أبوظبي العالمية للمياه، خلال الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز.

وخصص صندوق ابوظبي للتنمية تمويلاً بقيمة مليار دولار لدعم اهداف المنصة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، إضافة إلى حشد مليار دولار أمريكي إضافي من مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في مساعدة نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم، من خلال دعم المشاريع الرامية إلى تحسين فرص الوصول إلى المياه وتعزيز البنية التحتية والتصدي للتحديات المتزايدة المرتبطة بالمياه.

و قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يشكّل الأمن المائي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين جودة حياة المجتمعات. ومن خلال إطلاق منصة أبوظبي العالمية للمياه، نؤكد التزامنا بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الدول الشريكة وشركاء التنمية، لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه من خلال توفير التمويل الموجّه وتطوير البنية التحتية المستدامة. ونثق بأن الاستثمار في الأمن المائي هو استثمار في حياة الإنسان والفرص الاقتصادية والتنمية المستدامة للدول".

وتأتي منصة أبوظبي العالمية للمياه امتداداً لالتزام صندوق أبوظبي للتنمية الراسخ بالمساهمة في مواجهة تحديات المياه، من خلال تمويل مشاريع التنمية في الدول الشريكة. وقد خصص الصندوق حتى اليوم 7.5 مليار درهم إماراتي لمساندة أكثر من 85 مشروعاً مرتبطاً بالمياه في 30 دولة، بما يدعم الوصول إلى مصادر مياه مستدامة ويعزز الأمن المائي.

وتشكّل صربيا مثالاً واضحاً على الجهود الراسخة للصندوق، إذ قدم منذ عام 2014 تمويلاً بقيمة نحو 100 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للري في أراضيها. وتخدم المشاريع المنفذة مساحة تبلغ 122,432 هكتاراً من الأراضي الزراعية، وتشمل 17 قناة ري يزيد طولها الإجمالي على 500 كيلومتر. وتعكس هذه الجهود الأثر التنموي الأوسع لاستثمارات الصندوق في قطاع المياه، التي تتجاوز تعزيز الأمن المائي، إلى دعم الإنتاجية الزراعية وتطوير البنية التحتية للري وترسيخ الاستخدام المستدام للموارد المائية.