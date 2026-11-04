مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة تتوج الفائزين وتكرم الجهات الداعمة

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ توجت "مزاينة سويحان" بمهرجان الظفرة، أمس، مُلاك الإبل الأصيلة الفائزين في منافسات 12 شوطاً للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل من سن الحول، والتي خصص لها 115 جائزة، وذلك في منصة مزاينة الإبل في مدينة سويحان بمنطقة العين.

كما كرم سعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث، الجهات الداعمة لمزاينة سويحان، ومنهم شرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ودائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة العين، وسلم الدروع للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الحول، وسط حضور مُلاك الإبل وعشاق المسابقات التراثية وزوار المزاينة.