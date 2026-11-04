افتتاح "ملتقى صقر للعمل الإنساني" في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 4 نوفمبر /وام/ افتتح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، اليوم، النسخة الأولى من "ملتقى صقر للعمل الإنساني"، الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مركز رأس الخيمة للمعارض "إكسبو"، وتتواصل فعالياته حتى السادس من نوفمبر الجاري.

يجمع الملتقى عدداً من المسؤولين وممثلي المؤسسات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل الإغاثي والتنموي، وتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض المبادرات والمشاريع الإنسانية، وتسليط الضوء على الجهود الإماراتية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات وتعزيز فاعلية الاستجابة الإنسانية.

وشهد حفل الافتتاح كلمة ألقاها سعادة أحمد راشد صوفة الزعابي، الأمين العام لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، إلى جانب كلمات لممثلي الجهات المشاركة والمنظمات الدولية، من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

كما شهد اليوم الأول عرض أفلام توثيقية عن الجهود الإنسانية الإماراتية، وتكريم عدد من شركاء المؤسسة والشخصيات المساهمة في العمل الخيري والإنساني، تقديراً لإسهاماتهم في دعم المبادرات الإنسانية، إلى جانب جولة في المعرض الإنساني المصاحب للملتقى.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات حوارية ومحاضرات بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والمنظمات الإنسانية، تستعرض التجارب والمبادرات الإنسانية وسبل تعزيز التعاون المشترك، من بينها جلسة حوارية بعنوان "الفارس الشهم 3.. قصص من الميدان"، تسلط الضوء على جهود العملية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب محاضرات حول القانون الدولي الإنساني.

كما يشمل البرنامج فعاليات العرس الجماعي "ثوب الفرح 3"، الذي يُنظم بالتعاون بين مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية وعملية "الفارس الشهم 3"، ضمن المبادرات الإنسانية والمجتمعية الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.