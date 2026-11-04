أبوظبي تستضيف كأس أمم آسيا للشطرنج بمشاركة 19 دولة

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات كأس أمم آسيا للرجال والسيدات، من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، بإشراف الاتحاد الآسيوي، ورعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وتشهد البطولة هذا العام في الإمارات أكبر مشاركة في تاريخها، بوجود 30 فريقاً، بواقع 20 في فئة الرجال و10 في فئة السيدات، من 19 دولة بإجمالي 150 من اللاعبين ، لتتجاوز بذلك النسخة السابقة في أبوظبي عام 2016، والتي شهدت مشاركة 23 فريقاً.

وتم الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق شيراتون أبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة، إن البطولة تعد إحدى أبرز محطات أجندة الاتحاد الآسيوي، إذ تجمع المنتخبات الوطنية الآسيوية في منافسات تعكس قوة الشطرنج في القارة، وتمنح اللاعبين فرصة تمثيل بلدانهم، وترسّخ قيم العمل الجماعي والتنافس الشريف.

وأضاف أن البطولة خطوة مهمة على طريق استضافة أولمبياد الشطرنج في أبوظبي عام 2028، بما يسهم به في تعزيز الخبرات قبل استقبال أبطال العالم، مشيرا إلى أن الشطرنج الآسيوي يواصل ازدهاره، على صعيد المنافسات والتنظيم والتطوير.

وأوضح أنه بحلول عام 2028، ستكون آسيا قد استضافت 3 نسخ من أصل 4 متتالية من أولمبياد الشطرنج، فيما فازت المنتخبات الآسيوية بنسخه الأربع الأخيرة.

كما أكد أن الحدث ضمن موسم حافل يشمل أيضا يشهد بطولات للهواة والناشئين، تجسيدًا لالتزامهم بتطوير الشطرنج في مختلف أنحاء القارة، معربا عن شكره لمجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للشطرنج، ونادي أبوظبي للشطرنج، وجميع اللجان المنظمة وفرق العمل، على الجهود المبذولة.

من جانبه، أكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن إسناد تنظيم كأس أمم آسيا للشطرنج إلى نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية يعكس الثقة والمكانة التي يحظى بها النادي في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ويعزز دور أبوظبي محطةً رئيسيةً على خارطة الرياضة العالمية.

وأضاف أن هذا النجاح يأتي ثمرة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، التي أسهمت في تطور الرياضة بالعاصمة، وترسيخ مكانتها منصةً متميزةً على الساحة الدولية، بما يعزز التبادل الثقافي والرياضي بين الشعوب.

ووصف الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، استضافة بطولة أمم آسيا بأنها محطة جديدة من النجاح والتميز لدولة الإمارات، لتزامنها مع بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً المقامة حاليا في منطقة العين، وما تمثله هذه الفعاليات من أهمية متزايدة لتطوير لاعبي ولاعبات الإمارات، وتوفير فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات مع نخبة اللاعبين عالميا.

بدوره أوضح حسين عبدالله الخوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج، أن الرياضة الإماراتية تواصل تحقيق تطورها وتنافسيتها برعاية القيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود لتمكين أبناء وبنات دولة الإمارات من المهارات التنافسية، للمحافظة على مسيرة الإنجازات الوطنية في المحافل الخارجية.