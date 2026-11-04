ريان ملحان يتأهل إلى نصف نهائي الريشة الطائرة في أولمبياد الشباب بداكار

داكار في 4 نوفمبر/ وام/ تأهل ريان ملحان، لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة، إلى الدور نصف النهائي لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد فوزه اليوم، على التايلاندي بوناتات بريم بون بونغ بنتيجة (2-0) في الدور ربع النهائي، ليضرب موعدا للقاء الصيني هونغ تيان يويه على بطاقة التأهل إلى النهائي.

وواصل ملحان عروضه القوية في البطولة، بعدما تصدر مجموعته في الدور الأول محققاً ثلاثة انتصارات متتالية بالنتيجة ذاتها (2-0)، من دون اللجوء إلى أشواط فاصلة، ليحافظ على حظوظه في المنافسة على إحدى الميداليات الأولمبية.

وفي منافسات الملاكمة، خاض معاذ وائل، لاعب منتخب الإمارات، أولى حصصه التدريبية عقب وصوله إلى داكار، استعداداً للمشاركة في منافسات وزن 70 كجم، التي تنطلق في السابع من نوفمبر الجاري وتستمر حتى 12 من الشهر نفسه، بمشاركة 116 ملاكمين يمثلون 77 لجنة أولمبية وطنية، يتنافسون في 10 أوزان موزعة بالتساوي بين الرجال والسيدات.

وأكد محمد الشبلي، مدرب منتخب الإمارات للملاكمة، أن إعداد معاذ وائل للمشاركة في الدورة استند إلى برنامج فني وتدريبي متخصص، ركز على تطوير الجوانب الفنية والبدنية والمهارية والتكتيكية، بما يضمن وصوله إلى أعلى مستويات الجاهزية.

وأوضح أن البرنامج اعتمد على تحليل أداء اللاعب وتقييم إمكاناته، ووضع خطط تدريبية تتناسب مع احتياجاته، مع التركيز على معالجة نقاط الضعف وتعزيز عناصر القوة، إلى جانب رفع كفاءته في تنفيذ الخطط التكتيكية والتعامل مع مختلف المواقف داخل الحلبة.

وأشار إلى أن مرحلة الإعداد تضمنت معسكراً تدريبياً في العاصمة المصرية القاهرة، اشتمل على وحدات تدريبية متخصصة وعدد من النزالات الودية، بهدف تقييم المستوى الفني والتكتيكي للاعب وقياس قدرته على تطبيق الخطط التدريبية في أجواء تحاكي المنافسات الرسمية.

وتشهد النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب مشاركة نحو 2700 رياضي يتنافسون في 25 رياضة، إلى جانب 10 رياضات تفاعلية، وتقام منافساتها في مدن داكار وديامنياديو وسالي.