غرفة الفجيرة تستكشف فرص الشراكة التجارية في معرض "كانتون 2026"

غوانزو-الصين في 4 نوفمبر/وام/ شارك وفد من غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ضمّ نخبة من سيدات ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، في المرحلة الثالثة من الدورة الـ 140 لمعرض الصين للاستيراد والتصدير "كانتون 2026"، بمدينة غوانزو الصينية، بهدف استكشاف الفرص التجارية وبناء شراكات تدعم نمو أعمالهم وتوسّعها في الأسواق الدولية.

ترأست الوفد سعادة فاطمة عبدالله آل علي، عضو مجلس إدارة الغرفة، بمشاركة سعادة سمية سيف الزيودي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب الرخص التجارية والمشاريع الصغيرة وموظفي الغرفة.

وتأتي المشاركة في إطار حرص الغرفة على تعزيز حضور مجتمع الأعمال في الفجيرة بالمحافل التجارية الدولية، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال للتواصل المباشر مع الشركات والمورّدين، والتعرّف إلى المنتجات واتجاهات الأسواق، وبحث مجالات التعاون التجاري.

وقالت سعادة مريم السماحي، نائب مدير عام الغرفة، إن المشاركة تأتي في سياق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وجهود الغرفة لتعريف رواد الأعمال بالفرص المتاحة في السوق الصينية، ومساعدتهم على بناء شراكات جديدة تعزّز تنافسية مشاريعهم وتفتح أمامها آفاقاً أوسع للنمو.

وأكدت حرص الغرفة على توفير الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الاستفادة من المعارض الدولية في تطوير أنشطتهم وتنويع علاقاتهم التجارية، مشيرةً إلى أن "كانتون" يمثّل منصة مهمة للتواصل مع الشركات الصينية واستكشاف فرص التعاون في قطاعات متنوعة.

وتشمل المرحلة الثالثة من المعرض قطاعات المنتجات الصحية والترفيهية، والأغذية، والمنسوجات والملابس والأحذية والحقائب، ومستلزمات الأطفال والألعاب، والأدوات المكتبية، وغيرها من السلع الاستهلاكية.