"مصدر" و"إنديسا" تطلقان ثلاثة مشاريع لتخزين الطاقة بالبطاريات في إسبانيا تدخل الخدمة نهاية 2027

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "إنديسا"، بدء أعمال إنشاء ثلاثة مشاريع لنظم بطاريات تخزين الطاقة في إسبانيا، باستثمارات إجمالية تبلغ 103.6 مليون درهم (25.2 مليون يورو)، في أول مشاريع لتخزين الطاقة يجري تنفيذها ضمن الشراكة بين الشركتين، على أن تدخل حيز التشغيل بنهاية عام 2027.

وتضيف المشاريع الثلاثة قدرة تخزين إجمالية تبلغ 60.16 ميغاواط، بسعة تصل إلى 120.34 ميغاواط ساعة، من خلال دمجها مع محطات طاقة شمسية قائمة في منطقتي إكستريمادورا والأندلس، بما يعزز دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ويرفع مرونة منظومة الكهرباء.

وتشمل المشاريع، مشروع "أرديلا"، الذي سيتم ربطه بمحطات طاقة شمسية بقدرة 44 ميغاواط في بلدة فريخينال دي لا سييرا بمقاطعة باداخوز، إضافة إلى مشروعي "لا فيغا 1" و"لا فيغا 2" اللذين سيتم ربطهما بمحطتين للطاقة الشمسية في بلدة تيبا بمقاطعة مالقة.

وتعد هذه المشاريع أولى مشاريع تخزين الطاقة التي يتم تطويرها ضمن الشراكة بين "مصدر" و"إنديسا"، التي تأسست عام 2024، عقب استحواذ "مصدر" على حصة في محفظة من أصول الطاقة الشمسية الكهروضوئية التابعة لشركة "إنديسا" في إسبانيا.

وقال الدكتور إبراهيم المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في "مصدر"، إن إسبانيا تعد من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في أوروبا، ما يتطلب توفير إمدادات كهرباء آمنة ومرنة، مؤكداً أن هذه المشاريع ستسهم في دمج المزيد من الطاقة النظيفة في الشبكة، وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء، وتجسد أهمية الشراكات الإستراتيجية في تسريع نشر تقنيات الطاقة المتقدمة، وتعزيز مرونة الشبكات، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن المشاريع تستند إلى الشراكة بين "مصدر" و"إنديسا"، وتسهم في توسيع محفظة مشاريع "مصدر" في شبه الجزيرة الإيبيرية، مؤكداً تطلع الشركة إلى مواصلة الاستثمار في إسبانيا ودعم طموحاتها الاقتصادية.

وستضم المشاريع الثلاثة بطاريات من نوع فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، إلى جانب محولات كهربائية تدعم تنظيم تردد الشبكة، بما يوفر استجابة شبه فورية لتقلبات التردد ويحاكي أداء وحدات توليد الكهرباء التقليدية، الأمر الذي يعزز استقرار الشبكة الكهربائية.

وسيوفر مشروع "أرديلا" قدرة تخزين تبلغ 36.10 ميغاواط، بسعة 72.20 ميغاواط ساعة عبر 12 حاوية بطاريات، بما يعادل الاستهلاك اليومي للكهرباء لنحو 8,100 منزل في إسبانيا، فيما يوفر كل من مشروعي "لا فيغا 1" و"لا فيغا 2" قدرة تخزين تبلغ 12.03 ميغاواط، وسعة 24.07 ميغاواط ساعة، عبر أربع حاويات بطاريات في كل موقع، بما يعادل معاً الاستهلاك اليومي للكهرباء لنحو 5,400 منزل.

ومن المتوقع أن توفر المشاريع نحو 50 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، مع الاعتماد على المواد والخدمات المقدمة من جهات أوروبية، بما يشمل المحولات الكهربائية والأنظمة المساندة وخدمات الاتصالات والربط، دعماً لسلسلة القيمة في قطاع تخزين الطاقة بالمنطقة.

كما سيتم، ضمن مشروع "أرديلا"، التعاون مع مجلس بلدية فريخينال دي لا سييرا لتنفيذ مبادرات تستهدف تطوير المرافق والخدمات المحلية، مع تخصيص جزء من الميزانية لبرامج التدريب.

وسيتم تنفيذ أعمال البحث والتحقق التقني بالتعاون مع مركز بحوث موارد الطاقة واستهلاكها (CIRCE)، ومعهد البحوث التكنولوجية بجامعة كوميلاس البابوية، وتشمل اختبارات ميدانية ودراسات لتقييم تشغيل الأنظمة باستخدام تقنية تنظيم تردد الشبكة الكهربائية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشروعات "مصدر" قيد التشغيل في شبه الجزيرة الإيبيرية 4.1 غيغاواط، إضافة إلى مشروعات قيد التطوير بقدرة تقارب 1 غيغاواط، في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع مشاريع الطاقة المتجددة عالمياً، ودعم هدفها برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.