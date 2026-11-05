"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تستعرض إنجازاتها وتوجهاتها التطويرية

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام/ ترأست سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لقاءً تشاركياً جمع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم، في مقر المؤسسة، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المؤسسية، وتعزيز التكامل بين الجهات.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز إنجازات مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي خلال عام 2025، وما حققته من نتائج في تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، إلى جانب استعراض الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمسة السابقة، وأبرز مؤشرات الأداء والإنجازات المؤسسية التي تعكس تطور منظومة العمل والخدمات.

كما تناول جهود المؤسسة في تطوير خدماتها الرقمية وتسهيل الوصول إليها، ودورها في تيسير الإجراءات وتلبية احتياجات الأسر، فضلاً عن التعريف ببرامجها ومبادراتها في مجالات التمكين المختلفة، وما توفره من فرص لتنمية قدرات الأبناء ومساندة أسرهم وتحسين جودة حياتهم.

وتضمن اللقاء جولة تعريفية في مرافق المؤسسة، اطلع خلالها الحضور على المرافق المتخصصة ودورها في دعم المنتسبين، واستمعوا إلى شرح حول أبرز المشاريع التخصصية المقدمة وآليات توظيف هذه المرافق في تنفيذ الأنشطة والخدمات لتنمية قدرات الأبناء.

وأكدت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، أن اللقاءات التشاركية تتيح مساحة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات، وتسهم في تطوير الممارسات والارتقاء بجودة الخدمات، مشيرةً إلى أن تنوع التجارب وتكاملها يدعمان بناء حلول أكثر استجابة لاحتياجات المنتسبين وأسرهم، ويعززان الأثر المجتمعي للعمل المؤسسي.

وأضافت أن ما استعرضته مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي من إنجازات وبرامج وجهود في تطوير خدماتها يعكس حرصها على تمكين الأبناء وأسرهم، ووضع احتياجاتهم وطموحاتهم في صميم عملها، معربة عن التطلع إلى أن تثمر هذه اللقاءات فرصاً أوسع للتعاون وتبادل الممارسات الناجحة، بما يسهم في تنمية قدرات المنتسبين وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

من جانبها، أوضحت سعادة منى بن هده السويدي، المدير العام لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن اللقاء يمثل فرصة لاستعراض حصيلة العمل المؤسسي، ومشاركة الخبرات المكتسبة في خدمة الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، مؤكدةً أن مراجعة منجزات الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء تساند جهود التطوير، وتساعد على تحديد الأولويات وتوجيه البرامج نحو نتائج تلبي احتياجات الأسر وتدعم استقرارها.

وأكدت الحرص على تطوير منظومة متكاملة من البرامج والخدمات التي تساند أبناءنا في مختلف مراحل حياتهم، وتفتح أمامهم فرص التعلم والنمو وتحقيق الطموحات، ويأتي تطوير الخدمات الرقمية ضمن جهودنا لتيسير رحلة المستفيد وتسريع إنجاز معاملاته، إلى جانب الاستفادة من تبادل الخبرات مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم بما يدعم جودة خدمات المؤسسة ويعزز أثرها.

ويأتي اللقاء في إطار الحرص المشترك على تعزيز التواصل المؤسسي وتبادل التجارب، وتوسيع فرص التعاون بما يسهم في تحقيق تمكين مستدام للمنتسبين وأسرهم، ويواكب توجهات إمارة الشارقة في الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وصون كرامته.