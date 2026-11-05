علي النعيمي يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي، سعادة ماركوس بيريستريلو رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة كل من أحمد مير هاشم خوري، والدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وروضة علي راعي البوم، القائم بالأعمال في البعثة الدائمة الإماراتية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل البرلماني، وتطوير آليات التنسيق والتواصل مع برلمانات الدول الأعضاء في الحلف، بما يسهم في توسيع آفاق العلاقات البرلمانية.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز علاقاته مع المؤسسات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في مد جسور الحوار والتفاهم والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معاليه نهج الدولة القائم على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، وتعزيز ثقافة الحوار واحترام التنوع الثقافي والديني، إلى جانب حرصها على دعم جهود التنمية واحترام سيادة الدول، وتبني الحلول السياسية التي تسهم في تعزيز الأمن وخفض التصعيد وحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار المستدام.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتعاون الدولي.