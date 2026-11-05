ارتفاع إيرادات "برجيل القابضة" إلى 4.329 مليار درهم وصافي أرباحها بنسبة 42.1% خلال 9 أشهر

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ سجلت مجموعة "برجيل القابضة" إيرادات بلغت 4.329 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 5.6% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي أرباحها، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 42.1% ليصل إلى 412 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 21.3% لتصل إلى 892 مليون درهم، مع تحسّن هامشها إلى 24.4%، مقارنة بـ22.5% خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وسجل صافي النقد من الأنشطة التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 217.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 775 مليون درهم، مدفوعاً بارتفاع الربحية التشغيلية والتحركات الإيجابية في رأس المال العامل، بما في ذلك تحسّن تحصيل الذمم المدينة، فيما قابل هذه العوامل جزئياً ارتفاع مدفوعات ضريبة الشركات.

كما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 154.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 750 مليون درهم، وتحسن معدل تحويل التدفق النقدي الحر إلى 87%، فيما ارتفع العائد على رأس المال المستثمر إلى 13.3%، مقارنة بـ11.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وعلى صعيد النشاط الصحي، بلغ إجمالي زيارات المرضى 5.8 مليون زيارة، بزيادة 13.1% على أساس سنوي، فيما ارتفعت زيارات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 13.2%، وزيارات المرضى الداخليين بنسبة 10.6% خلال الفترة ذاتها.

وبلغ معدل استخدام العيادات الخارجية 72% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 6.1 نقطة مئوية على أساس سنوي، في ظل نمو أعداد المرضى بوتيرة تفوق نمو عدد الأطباء، فيما وصل معدل إشغال الأسرة إلى 73% ضمن شبكة المجموعة التي تضم 1,754 سريراً.

وعلى مستوى القطاعات، بلغت إيرادات قطاع المستشفيات 3.867 مليار درهم، بنمو 6.9% على أساس سنوي، وشكلت 89% من إجمالي إيرادات المجموعة، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للقطاع، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 18.1% لتصل إلى 927 مليون درهم، وتحسن هامشها إلى 24% مقارنة بـ21.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وجاء نمو القطاع مدعوماً باستمرار إقبال المرضى على الخدمات الطبية، وتحسن معدلات الاستفادة من الأصول، وزيادة مساهمة الخدمات الطبية المتقدمة في تخصصات أمراض الجهاز الهضمي وطب الأطفال وطب وجراحة العظام، إلى جانب تعزيز كفاءة المشتريات وزيادة إنتاجية القوى العاملة.

وفي مدينة برجيل الطبية، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 230 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تحسن هامشها إلى 22.3% مقارنة بـ18.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بدعم من تحسن الرافعة التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف.

كما سجل قطاع المراكز الطبية إيرادات بلغت 381 مليون درهم، بنمو 12% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 82.4% لتصل إلى 53 مليون درهم، مع تقدم المرافق المفتوحة حديثاً نحو النضج التشغيلي.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، إن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس التقدم في التحول التشغيلي للمجموعة، مشيراً إلى تسارع نمو أعداد المرضى والإيرادات خلال الربع الثالث، مدفوعاً بتحسن الإنتاجية عبر شبكة المرافق الصحية والانضباط في إدارة التكاليف وتحسين الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وأضاف أن المجموعة تعمل على تطوير منظومة رعاية صحية أكثر تكاملاً وتخصصاً وقابلية للتوسع، من خلال توحيد إدارة خدمات الرعاية الصحية بأسعار ميسورة، وتأسيس منصة متخصصة لجراحات اليوم الواحد، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوحد مسارات رعاية المرضى.

وأشار الدكتور فاياليل إلى أن خطط المجموعة تشمل تطوير العلاجات المتقدمة وتعزيز قدراتها في التعامل مع الحالات الطبية المعقدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأبحاث والشراكات الدولية لتسهيل وصول المرضى إلى أحدث الحلول الطبية، مع التركيز على التوازن بين التميز السريري والأداء المالي المستدام.