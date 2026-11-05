المؤسسة الاتحادية للشباب ووزارة الخارجية تطلقان الدورة الأولى من "برنامج القيادة والتمثيل الدولي"

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع وزارة الخارجية، الدورة الأولى من "برنامج القيادة والتمثيل الدولي"، بهدف إعداد كفاءات إماراتية شابة قادرة على المشاركة بفاعلية في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال أعمال لجان الأمم المتحدة ومجموعات العمل الدولية ومتعددة الأطراف وعضوية الوفود الرسمية، والمساهمة في صياغة الحلول للتحديات المشتركة وصنع القرار العالمي.

ويركّز البرنامج على تطوير مهارات المشاركين في الدبلوماسية والتفاوض وبناء التحالفات والتواصل بين الثقافات، وتعميق معرفتهم بمختلف مسارات العمل الدبلوماسي، بما يرفع جاهزيتهم للتعامل مع القضايا ذات الأولوية الوطنية، ويعزز قدراتهم ويزوّدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لأداء أدوارهم بكفاءة واقتدار، والإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية في مجالي الدبلوماسية والسياسة الخارجية.

وأكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن إطلاق برنامج القيادة والتمثيل الدولي، يعكس الالتزام بالاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من قيادة مستقبل العمل الدبلوماسي، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات، وينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الشباب في صدارة أولوياتها، وتمنحهم الثقة والمسؤولية للإسهام في مسيرة التقدم والازدهار، والتعبير عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها وحمل رسالتها القائمة على الحوار والتعاون والتفاهم إلى العالم.

وأوضح سعادته أن البرنامج يعتمد منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، حيث يتعرّف المشاركون من خلالها على أسس العلاقات الدولية وآليات عمل المنظمات متعددة الأطراف، ويطوّرون مهاراتهم في التفاوض وصياغة المواقف الرسمية، وذلك عبر التعلّم المباشر من نخبة من الدبلوماسيين والخبراء، والمشاركة في محاكاة لجلسات التفاوض وصنع القرار، بما يسهم في رفد العمل الدبلوماسي بكوادر مؤهلة تدرك التحولات الدولية المتسارعة وانعكاساتها على مجالات الاقتصاد والاستدامة والتكنولوجيا والعمل الإنساني، وتتقن أدوات الدبلوماسية الحديثة وتوظفها في بناء شراكات فاعلة تخدم مصالح الدولة وتعزّز حضورها الدولي.

من جانبه، قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن دولة الإمارات رسّخت مكانة دولية فاعلة تقوم على الحوار والتعاون وبناء الشراكات، وإعداد الشباب الإماراتي للمساهمة في مواصلة هذه المسيرة يمثل امتداداً لرؤية وطنية تؤمن بدورهم في تحقيق تطلعات الدولة.

وأكد أن تمثيل الإمارات في المحافل العالمية مسؤولية تتطلب معرفة واسعة، ومهارات متقدمة، وقدرة على التواصل مع مختلف الثقافات وفهم المتغيرات الدولية، بما يعكس قيم الوطن ومكانته وطموحاته.

وأضاف سعادته أن "برنامج القيادة والتمثيل الدولي" يمثل مساراً نوعياً يواكب توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 في تنمية قدرات الشباب الإماراتي وتعزيز مشاركتهم وحضورهم العالمي وترسيخ هويتهم الوطنية، من خلال توسيع آفاقهم المعرفية وإكسابهم خبرات عملية تعزز حضورهم وتأثيرهم في بيئات العمل الدولي، وتمكنهم من بناء العلاقات والتفاعل مع مختلف الثقافات، بما يؤهلهم للمساهمة في الملفات ذات الأولوية الوطنية، وتمثيل دولة الإمارات بصوت واعٍ ومؤثر في الحوار مع العالم.

ويتضمن البرنامج مسار "التدريب المهني في السفارات"، الذي يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية في بيئات العمل الدبلوماسي، والتعرف على طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بعمل البعثات الدبلوماسية الإماراتية، وآليات التنسيق والتواصل في إطار العلاقات الدولية.

ويستهدف المسار مواطني دولة الإمارات من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، من طلبة السنة الأخيرة في مرحلة البكالوريوس أو الخريجين حديثاً، ممن حققوا التفوق الأكاديمي بمرتبة الشرف في إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، بما يتيح لهم توظيف معارفهم الأكاديمية في تجربة مهنية تعزز جاهزيتهم للعمل الدبلوماسي والتمثيل الدولي.

ويأتي البرنامج انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، الرامية إلى تعزيز الحضور الإماراتي للشباب في المنظمات والمحافل الدولية، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة للمشاركة في مجالات العمل الدولي، بما يعزز دور الشباب في تمثيل دولة الإمارات والمساهمة في القضايا العالمية. كما يتكامل البرنامج مع المستهدفات الاستراتيجية لوزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية الاستباقية وتطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يخدم أولويات السياسة الخارجية للدولة، ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية إقليمياً ودولياً.

وتدعو المؤسسة الاتحادية للشباب، شباب وشابات الإمارات من الفئة المستهدفة إلى التسجيل في "برنامج القيادة والتمثيل الدولي"، عبر الرابط المخصص linktr.ee/emiratesyouth، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسة، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026.

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