تعاون بين"غرف دبي" و"غرفة جيانغسو للتجارة الدولية" لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة جيانغسو للتجارة الدولية، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون بين دبي ومقاطعة جيانغسو الصينية.

وقع المذكرة في المقر الرئيسي لغرف دبي، سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام الغرف، ووانغ شانهوا، رئيس مجلس إدارة غرفة جيانغسو للتجارة الدولية، وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء إطار للتعاون المؤسسي طويل الأمد في مجالات الترويج للتجارة والاستثمارات البينية.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، التزام الغرف بتطوير شراكات مؤسسية بنّاءة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة لتوسّع الشركات في دبي والصين، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الواعدة في أسواق الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المشترك.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز العمل المشترك لتسهيل توسع شركات مقاطعة جيانغسو الصينية، ولا سيما الشركات العاملة في مدينة يانتشنغ، إلى دبي، بالتوازي مع دعم الشركات العاملة في الإمارة والمهتمة باستكشاف الفرص في جيانغسو، من خلال الوفود التجارية، ودعم دخول الأسواق، وترتيب اجتماعات الأعمال المباشرة، كما تشمل بحث سبل التعاون في المشاركة في فعاليات الأعمال واستكشاف فرص تنظيم أنشطة تجارية مشتركة.

وتأتي المذكرة في إطار جهود غرف دبي لتوسيع التعاون مع الهيئات والمؤسسات التجارية والاقتصادية في الصين، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي ومختلف المدن والمقاطعات الصينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.